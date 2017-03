Lộ diện hai nghi can cướp tiệm vàng

Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm dùng súng khống chế bảo vệ để cướp vàng xảy ra tại DNTN kinh doanh vàng bạc, đá quý và dịch vụ cầm đồ Kim Nguyệt (phường An Bình, thị xã Dĩ An).

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong cơn mưa tầm tã chiều 18-6, hai thanh niên chạy xe máy hiệu Wave (chưa rõ biển số) từ hướng chợ Thủ Đức đến trước tiệm vàng Kim Nguyệt. Người ngồi sau nhảy xuống xông vào tiệm rút súng khống chế bảo vệ tiệm vàng rồi dùng gạch đập bể kính tủ và nhanh tay gom lấy vàng nữ trang đang trưng bày bên trong. Ngay sau đó hai kẻ cướp tẩu thoát về hướng ngã tư Linh Xuân (Thủ Đức).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt. Ảnh: HV

theo lời khai của chị Bùi Thị Kim Nguyệt (chủ tiệm vàng) tại cơ quan điều tra, chập tối 18-6 trời đổ mưa lớn, bên trong tiệm có năm người, ngoài chị Nguyệt còn có mẹ chồng của chị Nguyệt cùng con gái nhỏ và một người khách. Phía trước tiệm có nhân viên bảo vệ tên là Sang đang làm nhiệm vụ.

Hai nghi phạm đi trên chiếc Wave màu đỏ, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa màu vàng đi vào. Bất ngờ một người dùng búa đập liên tiếp hai nhát làm tủ kính thủng một lỗ lớn rồi gom vàng bỏ vào túi áo. Chị Nguyệt và bảo vệ Sang định chống cự liền bị tên cướp còn lại rút khẩu súng ngắn màu bạc (nghi là loại súng rulô) chĩa vào người, ra lệnh: “Tất cả nằm xuống, chống cự tao bắn”.

Quá hoảng sợ, mẹ chồng chị Nguyệt vội dắt cháu nội chạy vào trong nhà; chị Nguyệt và bảo vệ Sang thì điếng người không dám kêu la. Hai kẻ cướp nhanh chóng gom vàng rồi lên xe bỏ chạy về hướng cầu vượt Linh Xuân ra quốc lộ 1A. Toàn bộ vụ cướp được camera ghi nhận chỉ diễn ra trong vòng 15 giây.

Ngay trong đêm, Công an thị xã Dĩ An đã huy động các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường. Do vụ cướp xảy ra tại khu vực giáp ranh nên lãnh đạo Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cũng đã điều động lực lượng đến hiện trường cùng phối hợp truy xét.

Theo chủ tiệm vàng Kim Nguyệt, số nữ trang bị cướp khoảng 20 lượng vàng (trị giá trên 400 triệu đồng). Lực lượng công an đã thu giữ hai camera quan sát tại tiệm vàng ghi lại toàn bộ hình ảnh hai kẻ cướp khi gây án. Theo Công an thị xã Dĩ An đó là chứng cứ quan trọng, qua phân tích hình ảnh trên camera đã thấy rõ khuôn mặt và đặc điểm nhận dạng của hai hung thủ. Hiện công an đang tập trung lực lượng để truy bắt. Đồng thời, Công an thị xã Dĩ An kêu gọi hai đối tượng này sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

HOÀNG VŨ