Lộ diện kẻ đứng sau vụ mưu sát GĐ Bệnh viện Thanh Nhàn

Báo CAND đã thông tin về vụ sát hại Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam 3 bị can về tội giết người, trong đó kẻ chủ mưu là Ngô Quang Dũng. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, dư luận đã không khỏi băn khoăn, bởi liệu việc mất quyền lợi kinh tế từ dịch vụ 2 chiếc xe tang có đến mức khiến Dũng quyết liệt sát hại ông Minh hay không? Liệu có ai đứng đằng sau anh ta, khi việc cải cách hành chính ở bệnh viện của ông Minh còn động chạm đến một số người khác?

Ngày 19/3, theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Đạt, 53 tuổi, trú tại ngõ 203 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội) về tội giết người.

Đạt là Giám đốc Công ty TNHH KD&DV thiết bị y tế ĐY33, một nhân vật khá "nổi tiếng" tại bệnh viện Thanh Nhàn. Bởi từ năm 2004, Đạt đã trúng hợp đồng, thầu nhiều dịch vụ "màu mỡ" tại Bệnh viện Thanh Nhàn, gồm một số dịch vụ của nhà tang lễ như gửi xe, xe tang... Đem lại lợi nhuận kếch sù cho Đạt phải kể đến việc anh ta trúng hợp đồng thầu dịch vụ kỹ thuật cao gồm chụp cộng hưởng từ, X quang, siêu âm...

Theo hợp đồng với bệnh viện trước đây, Đạt chỉ phải trả cho bệnh viện 10-15%, trong khi nhân viên kỹ thuật của bệnh viện vẫn phải ra phục vụ cho trung tâm kỹ thuật cao của Đạt để đảm bảo uy tín của bệnh viện. Với các khoản lợi như vậy, một tháng, Đạt có thể đút túi từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Nhưng đến tháng 8/2011, ông Đào Quang Minh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn và thực hiện một số cải cách trong quản lý nhằm hiện đại hóa bệnh viện thì lợi ích kinh tế của Đạt bị giảm sút nghiêm trọng.

Theo quy định của ông Minh, các dịch vụ công nghệ cao của Đạt quản lý phải chi trả phần trăm tăng lên 30-40%. Bên cạnh đó, Bệnh viện Thanh Nhàn đã thành lập song song thêm một phòng làm dịch vụ X.Quang- siêu âm. Số tiền thu được từ dịch vụ này là quyền lợi chung của các CBNV của bệnh viện nên đương nhiên, các bác sỹ của bệnh viện sẽ giới thiệu các bệnh nhân của mình đến điểm này để thực hiện các dịch vụ siêu âm, X quang. Vì thế, lượng tiền thu về của Đạt đã sụt giảm nghiêm trọng.

Ấm ức về việc này, Đạt đã tâm sự với em rể là Ngô Quang Dũng (đối tượng chủ mưu thuê người chém ông Đào Quang Minh). Từ năm 2003, Dũng cũng ký hợp đồng gửi hai xe ôtô mang BKS 29T-2969 và 29S-0907 để chở khách phục vụ tang lễ trong Bệnh viện Thanh Nhàn. Khi ông Minh lên làm Giám đốc bệnh viện, bổ sung thêm xe chở khách tại nhà tang lễ, cũng làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Dũng. Vì vậy, Dũng nói luôn với Đạt để mình thuê người xử lý ông Minh cho bõ tức.

Chiều 1/3, khi đang chơi thể thao, Đạt đã nghe ngóng được việc ông Đào Quang Minh và một số nhân viên đi công tác tại Thái Nguyên nên gọi điện, báo cho Dũng. Lập tức, Dũng cùng Đỗ Đức Thụ, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Hùng có mặt. Theo phân công của bọn chúng, Việt chở Hùng đến đứng trước cổng theo dõi, còn Dũng và Thụ đứng chờ ở ngã ba Võ Thị Sáu- Thanh Nhàn. Kẻ "chỉ điểm" Nguyễn Quang Đạt đã dò thông tin và thông báo cho bọn Dũng biết đặc điểm của ông Minh, đặc điểm xe, BKS xe ôtô chở đoàn công tác và thời gian đoàn bắt đầu khởi hành từ bệnh viện để bọn Dũng chủ động bám theo. Khoảng 18h15 đoàn công tác của bệnh viện do ông Minh làm trưởng đoàn bắt đầu xuất phát từ bệnh viện đi công tác. Từ Bệnh viện Thanh Nhàn, nhóm của Dũng đã chạy xe máy theo sát chiếc ôtô chở đoàn để chờ cơ hội hành động.

Theo các điều tra viên cho biết, lúc đầu, khi bị bắt, Dũng khai chưa rõ ràng về hành vi của Đạt, còn đối tượng Đạt thì tìm mọi cách chối tội, che chắn cho hành vi của mình. Bằng các biện pháp đấu tranh, khai thác, kết hợp với động viên đối tượng, các điều tra viên mới làm rõ được vai trò của Đạt trong vụ việc.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, tuy Đạt không trực tiếp bàn bạc với Dũng việc chém ông Minh nhưng anh ta đã cung cấp các thông tin về quy luật sinh hoạt, lịch trình đi công tác của ông Minh ngày 1/3 để Dũng cùng đồng bọn thực hiện được hành vi chém người. Như vậy, hành vi của Đạt đồng phạm với Dũng về tội Giết người với vai trò là người giúp sức.

Còn với đối tượng Nguyễn Văn Việt đang bỏ trốn, cơ quan Công an đã ra lệnh truy nã toàn quốc. Yêu cầu đối tượng Việt ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Ai biết thông tin về đối tượng Việt, đề nghị báo cho cơ quan Công an để bắt giữ.



