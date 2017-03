Lộ diện “sát thủ” từ vi phạm giao thông

Va quẹt xe, đâm chết người Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bàn giao Trần Chí Nguyện, Nguyễn Thị Diệu và Nguyễn Văn Linh Nhỏ (27 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cho Phòng CSĐT tội phạm Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Theo thông tin ban đầu, chiều 12-1, chị Kiên Thị Sa Huy đi xe máy về phòng trọ ở khu phố Bình Phước A (phường Bình Chuẩn) thì va quẹt xe với Linh Nhỏ dẫn đến cãi vã. Thấy vậy, anh Võ Minh Thành (bạn chị Huy) dùng bình xịt hơi cay đuổi đánh Nhỏ. Nhỏ chạy về rủ Nguyện, Diệu sử dụng vỏ chai bia, đá xanh và dao quay lại đuổi đánh anh Thành. Khi anh Thành bỏ chạy thì nhóm Nhỏ đuổi kịp, đâm năm nhát vào người anh gây tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cả ba bỏ trốn. VĂN NGỌC