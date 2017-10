Lộ facebook thanh niên 'bắn' tiếng Anh đối phó CSGT?

Mới đây, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công an quận 2 đã xác nhận thông tin trên. Theo đó, có thời điểm thanh niên này khóa tài khoản cá nhân, gây ảnh hưởng công tác tìm kiếm.

Theo Công an, nếu xác định được thanh niên này thì sẽ làm rõ anh ta là người vi phạm trong clip phán tán trên mạng. “Nếu cậu ta thừa nhận thì Công an quận 2 sẽ lập biên bản, bàn giao cho Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt PC67 Công an TP.HCM) để xử phạt về lỗi chạy quá tốc độ vì đây là tuyến đường trực thuộc Phòng PC67” – đại diện Công an quận 2 khẳng định.



Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh thanh niên '"bắn" ngoại ngữ để đối phó CSGT

Một nguồn tin khác cho biết, cư dân mạng đã bóc mẽ thanh niên “bắn” tiếng Anh đối phó CSGT. Qua đó, phát hiện người này là người Thái Lan nhưng có bạn gái là người Việt Nam và nói “sành” tiếng Việt. Ngoài ra, người này còn bán phụ tùng xe moto phân khối lớn và thường xuyên đăng clip biểu diễn mô tô lên facebook, trong đó có clip “bắn” tiếng Anh với CSGT.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một thanh niên chạy xe mô tô phân khối lớn Z900 bị CSGT dừng xe thì “bắn” tiếng anh để được cho đi, khiến dư luận xôn xao.

Công an quận 2 thừa nhận hai chiến sĩ dừng xe của thanh niên trên thuộc Đội CSGT quận, xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 17-9, khi Đội CSGT quận 2 phối hợp với Đội CSGT Cát Lái và lực lượng cảnh sát hình sự thực hiện chuyên đề phòng chống đua xe xung quanh khu đô thị Sala (quận 2).

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì cảnh sát phát hiện một số xe mô tô phân khối lớn đang tụ tập biểu diễn trong khu vực này nên đến kiểm tra vi phạm hành chính. Thấy vậy, thanh niên điều khiển Z900 nói trên chạy ra khỏi khu Sala ra đường Mai Chí Thọ với tốc độ cao nên CSGT đã đuổi theo. Thấy có công an truy đuổi, thanh niên này rồ ga, vượt đèn đỏ, hướng về hầm Thủ Thiêm. Khi bị dừng thì "biểu diễn" ngoại ngữ.