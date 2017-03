'Lò' làm thẻ ATM giả giữa thủ đô

Ngày 1/9, Công an Hà Nội) phối hợp với C50 Bộ Công an triệt phá đường dây chuyên sản xuất thẻ ATM giả. 4 người liên quan bị bắt giữ gồm Đinh Văn Long (35 tuổi, quận Hai Bà Trưng), Lê Trường Xuân (25 tuổi, quận Tây Hồ), Phạm Quỳnh Anh (30 tuổi, quận Đống Đa) và Phạm Ngọc Trường Giang (22 tuổi, quận Đống Đa).







Đinh Văn Long và tang vật tại trụ sở công an. Ảnh: H.B.



Theo Hoàng Việt (VNE)



Trước đó, một số cửa hàng thanh toán bằng thẻ của Vietcombank xuất hiện các giao dịch tên chủ thẻ không đúng với thông tin đăng ký tại ngân hàng. Sau khi vào cuộc, cuối tháng 8 vừa qua, các trinh sát lần ra đường dây làm thẻ giả do Long đứng đầu.Long khai nhận, qua các diễn đàn của hacker anh ta tìm hiểu về việc sản xuất thẻ tín dụng giả. Gã lên Lạng Sơn mua các thiết bị để làm giả thẻ ATM. Sau đó, Long làm giả dựa trên việc trộm cắp thông tin của các chủ thẻ.Long cho ra "lò" nhiều loại thẻ của một số ngân hàng và đưa cho Xuân, Quỳnh Anh, Giang đến các cửa hàng bán điện thoại cao cấp như iPhone, Samsung... để mua. Sau đó, Long đem bán lại rồi chia tiền cho đồng bọn.Tại nhà Long, cảnh sát thu giữ 72 chiếc thẻ trên có in logo master card, visa card của các ngân hàng, 22 thẻ master card của các ngân hàng đã có thông tin dữ liệu, 21 phôi thẻ master card, máy in thẻ, máy dập nổi tên và số thẻ...Long thừa nhận, từ đầu tháng 8 đến nay, cả nhóm đã mua hàng hóa giá trị hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, chúng còn sử dụng những chiếc ATM giả để thanh toán tiền taxi.Cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án.