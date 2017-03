Lộ mặt “nữ thanh tra”

Khoảng tháng 5-2010, thông qua một diễn đàn trên mạng internet, anh Nguyễn Trường, trú ở huyện Thanh Trì được 1 nick name là “Ngansilat” làm quen, cho biết tên là Phạm Thị Ngân và “khoe” đang là Thanh tra của Bộ Công an; hiện tạm trú ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.



Qua tiếp xúc, gặp gỡ trò chuyện, anh Trường được Ngân cho biết, cơ quan Ngân đang bán thanh lý 1 lô hàng nhập lậu gồm xe ô tô Camry, xe máy SH, máy tính xách tay, máy điều hòa nhiệt độ với giá rẻ. Tưởng thật, anh Trường nhờ Ngân mua hộ 1 xe ô tô Camry, xe máy SH và máy điều hòa nhiệt độ. Ngân vui vẻ nhận lời và nói với anh Trường nếu muốn mua được hàng phải “đặt cọc” tiền cho cơ quan Ngân trước ngày 15-7-2010; sau thời điểm này, cơ quan Ngân không nhận tiền đặt mua hàng thanh lý. Do đã đến nơi tạm trú của Ngân ở xã Tân Triều, xác định Ngân đang ở tại đây, anh Trường càng tin tưởng và chuyển cho Ngân số tiền đặt cọc là 220 triệu đồng.



Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi, anh Trường không thấy Ngân “hồi âm” đã gọi điện hỏi thì Ngân cho hay đang bận công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, lúc thì đang đi công tác ở Campuchia… và khất lần thời gian giao hàng. Sau nhiều lần thất hứa, Ngân đã tắt máy điện thoại di động và “lặn” mất tăm. Biết bị lừa, anh Trường đã tới CAH Thanh Trì trình báo.



Tổ chức điều tra sau khi nhận được đơn của người bị hại, CAH Thanh Trì phát hiện đối tượng Ngân có hộ khẩu thường trú ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tuy nhiên đối tượng hiện sống lang thang tại Hà Nội, ít khi về nhà; nếu có về thì lại đi ngay. Kết quả điều tra cho thấy Ngân còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 người khác cũng bằng thủ đoạn tương tự.



Cụ thể, cuối tháng 1-2010, chị Trần Thu Hương trú ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định sau khi làm quen với Ngân qua mạng, được Ngân cho biết cơ quan đang bán thanh lý xe ô tô, xe máy với giá rẻ và “khoe” mình cũng có 1 xe ô tô Camry nhưng đã biếu chiếc xe này cho sếp… Cả tin, chị Hương đưa tiền đặt cọc cho Ngân 30 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hiền ở tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã đưa cho Ngân 19,5 triệu đồng khi được Thanh tra Bộ Công an Phạm Thị Ngân “khoe” có mối quan hệ rộng, có thể xin cho chị Hiền vào làm kế toán tại một đơn vị công an ở thành phố Hồ Chí Minh. Giống như chị Hiền, anh Huỳnh Văn Hà ở thành phố Hồ Chí Minh được Ngân hứa sẽ giúp xin học nâng cao trình độ học tập, đã đưa cho Ngân 45 triệu đồng…



Ngày 5-2, nhận được tin báo Phạm Thị Ngân đang có mặt ở Thanh Hóa, Đội Điều tra tổng hợp CAH Thanh Trì đã phối hợp cùng CAP Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Ngân vẫn một mực xưng danh là cán bộ của Bộ Công an, công tác ở một đơn vị ngoại tuyến “nằm vùng” nên không thể cho biết địa chỉ cũng như phiên hiệu công tác của đơn vị vì lý do “bảo mật”…



Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với tài liệu, chứng cứ xác minh, các điều tra viên đã buộc Ngân phải nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 người trên với số tiền lên đến 315 triệu đồng. Vụ việc đang được CAH Thanh Trì tiếp tục mở rộng. Đề nghị ai là người bị hại, xin liên hệ tới điều tra viên Trương Thị Lệ Dung, Đội Điều tra tổng hợp CAH Thanh Trì.





