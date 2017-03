Lợi dụng bệnh viện quá tải dịch sởi để lẻn vào trộm cắp

Nội dung công điện nêu rõ: Thời gian qua, tình hình các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch sởi đã dẫn đến tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến Trung ương và các địa phương trên phạm vi cả nước. Lợi dụng tình hình đó, bọn tội phạm gia tăng hoạt động, nổi lên chủ yếu là trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cò mồi khám chữa bệnh, gây rối, phá hoại tài sản bệnh viện, hành hung bác sỹ, nhân viên y tế, bắt cóc trẻ em... Bên cạnh đó, lưu lượng phương tiện giao thông đến bệnh viện quá lớn, gây ùn tắc, mất trật tự khu vực bệnh viện, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tại các bệnh viện...

Để bảo đảm an ninh trật tự tại các bệnh viện, giúp ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương đảm bảo thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế và các quy chế phối hợp cụ thể giữa công an các tỉnh, thành phố với sở Y tế các địa phương với các bệnh viện. Điều này sẽ tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các y, bác sĩ và bệnh nhân an tâm điều trị, khám chữa bệnh.

Bộ Công an cũng yêu cầu các lực lượng chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và các bệnh viện rà soát, đánh giá tình hình, có kế hoạch triển khai lực lượng tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các bệnh viện đang quá tải, có phức tạp; hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện đúng trình tự, thủ tục và các quy định tại bệnh viện, không để tình trạng lộn xộn, chen lấn, xô đẩy, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động có tổ chức, lừa đảo, bắt cóc, buôn bán trẻ em... trên địa bàn.