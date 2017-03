Lợi dụng chủ nhà đi vắng để trộm bò

Thượng tá Lê Hồng Minh - Phó trưởng Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thành (34 tuổi), ở xã Xuân Ninh và Dương Văn Hưng (29 tuổi), ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình về tội trộm tài sản.

Trước đó, qua theo dõi lợi dụng trong lúc anh Trương Hữu Ạc, quê ở xã Hiền Ninh, là chủ nông trại ở bản Trường Giang, xã Trường Xuân đi về quê có việc, Thành và Hưng đã dùng thuyền máy chạy lên nông trại của anh Ạc bắt trộm 3 con bò trị giá hơn 25 triệu, chở về xã Hiền Ninh tiêu thụ với giá 12 triệu.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Quảng Ninh đã lập án đấu tranh, bắt giữ Thành và Hưng.

Cũng trong đợt này, qua công tác điều tra, truy xét nhanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Phạm Văn Hiệp (25 tuổi) và Phạm Văn Khương (30 tuổi), đều ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh đã gây ra vụ trộm tài sản hôm 18/7, tại nhà anh Hoàng Viết Đăng, ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, thu hồi tang vật trị giá hơn 30 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng.





Theo Trần Tuấn (CAND)