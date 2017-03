Lợi dụng Euro, chủ quán "cầy tơ" đi trộm chó

Trưa ngày 18-6, Công an phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết đã chuyển 2 “cẩu tặc” Nguyễn Văn Ngọc (SN 1977, ngụ phường 5) và Lê Văn Trung (SN 1980, quê Kiên Giang) về Đội điều tra công an TP Tân An điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



Lúc 4 giờ ngày 18-6, Nguyễn Văn Ngọc là chủ quán cầy tơ Bốn Mùa rủ Trung (ở trọ tại phường 5) đi trộm chó.



Sau đó, cả hai cùng đi trên xe mô tô sô 62K1.01156 và dùng súng tự chế bắn bằng xung điện đi dọc theo lộ thuộc khu vực phường 5 để lùng chó.



Khi hai tên “cẩu tặc” bắn được 2 con chó nặng gần 20 ký đem về chuẩn bị làm thịt thì bị bắt quả tang.



Lời khai ban đầu của Ngọc, do thời gian này đang diễn ra Euro 2012 nên nhiều hộ dân thức khuya xem đá bóng. Đến thời điểm rạng sáng thì họ ngủ rất say nên việc trộm chó dễ thực hiện và không bị phát giác.



Theo H.Minh (NLĐO)