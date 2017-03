Lợi dụng mưa lũ, đi buôn 32 kg cần sa

(PLO)- Chiều 18-10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Trịnh Xuân Mạnh (25 tuổi, trú phường Pom Hán, TP Lào Cai, Lào Cai) và Nguyễn Hữu Trung (36 tuổi, trú xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) có hành vi vận, mua bán chuyển trái phép 32 kg cần sa.