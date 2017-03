(PL)- Tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Nghệ An) chiều 25-10 cho biết đã bắt Trịnh Xuân Mạnh (phường Pom Hán, TP Lào Cai) và Nguyễn Hữu Trung (xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng thời tiết mưa lũ, ít người chú ý nên Mạnh và Trung dùng xe ô tô con 37A-175.64 lên khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) mua ma túy. Chiều 17-10, họ bị bắt trên quốc lộ 46 (đoạn qua huyện Thanh Chương (Nghệ An) với hơn 30 kg cần sa. ĐẮC LAM