Lợi dụng quen biết, cướp tài sản của chủ cũ

Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa bắt khẩn cấp đối với nghi can Nguyễn Thế Hải (32 tuổi, quê Quảng Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Theo điều tra của công an, Hải là người từng làm thuê cho bà Hồ Thị Thu Hương (phường Tân Hòa, thị xã Dĩ An) nhưng đã nghỉ việc cách nay vài tháng. Do không có tiền tiêu xài, Hải đã lên kế hoạch để thực hiện vụ cướp.



Nghi can Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Vũ Hội

Tối 16-3, Hải đến nhà bà Hương. Khi nghe tiếng chuông cổng, bà Hương nhìn qua khe cửa thấy Hải nên đã mở cửa cho Hải vào. Lúc này Hải nói mang 40 triệu đồng đến để trả cho chồng bà Hương. Sau khi gọi điện thoại báo cho chồng là Hải đến trả tiền thì bà Hương được biết chồng bà đang ở xa, không về được.



Biết được điều đó, Hải liền hỏi mượn bà Hương thêm 50 triệu đồng để trả nợ. Tuy nhiên bà Hương nói không có tiền và Hải giả vờ xin phép ra về.

Bà Hương đi trước để mở cửa, Hải đi sau. Khi vừa đi qua cửa phòng ngủ Hải lập tức dùng dao khống chế bà Hương.Theo phản xạ bà Hương lấy tay gạt dao và bị đứt tay chảy máu.

Sau khi bị Hải tiếp tục hăm dọa, bà Hương đành phải lấy tiền đưa cho Hải. Sau khi lấy được tiền, Hải lên xe tẩu thoát với số tiền 21 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Dĩ An đã huy động lực lượng điều tra làm rõ. Sau khi bám theo nghi can, tối 18-3, các trinh sát bắt giữ Hải khi đang trốn tại nhà người quen ở phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An).