Lợi dụng va chạm giao thông để cướp

0h ngày 7-10, anh Nguyễn Đình Thảo, SN 1984, HKTT tại Đội 8, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội đến công an huyện Từ Liêm trình báo, trước đó, 23h ngày 6-10, sau khi vào khu vực nội thành chơi, trên đường về nhà, đi đến khu vực cây xăng số 64 trên đường 32 thuộc địa bàn xã Minh Khai, huyện Từ Liêm anh bị 5 nam thanh niên đi trên một xe máy nhãn hiệu Dream lạng lách và xảy ra va chạm. 5 nam thanh niên này bắt anh Thảo phải bồi thường. Trong lúc anh lấy điện thoại ra gọi bạn bè mang tiền tới thì bị 5 đối tượng vây đánh cướp điện thoại và chiếc xe máy.

Qua khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự công an huyện Từ Liêm đã phát hiện một nhóm gồm 5 nam thanh niên cùng có HKTT tại xóm Hữu, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, TP Hà Nội gồm Phùng Thế Mạnh, SN 1987; Chu Huy Quang, SN 1990; Chu Bá Duyên, SN 1989 và hai anh em Chu Đức An, SN 1986; Chu Đức Linh, SN 1989 hiện đang tạm trú tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm có dấu hiệu nghi vấn.

Đến ngày 13-10, Phùng Thế Mạnh được mời lên Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Từ Liêm để làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Mạnh khai nhận đã cùng các đối tượng Quang, Duyên, An, Linh cướp xe máy và ĐTDĐ của anh Nguyễn Đình Thảo vào đêm 6-10. Mạnh cho biết, tối hôm đó, cả 5 đối tượng đi trên một xe máy đến khu vực trước cổng UBND huyện Từ Liêm để xem ca nhạc. Xem được một lúc, các đối tượng rủ nhau sang một quán rượu ốc gần khu vực nghĩa trang Mai Dịch, quận Cầu Giấy uống rượu. Sau khi đã ngà say, Chu Đức Linh rủ anh mình là Chu Đức An cùng 3 đối tượng đi cùng lên sàn nhảy ở gần khu vực ngã tư Nhổn.

Trên đường đi, xe máy của 5 đối tượng này đã va quệt với xe của anh Thảo. Sẵn có hơi men, số đối tượng này đã nảy sinh ý định cướp tài sản của anh Thảo. Trong hai ngày tiếp theo là 14 và 15-10, các đối tượng Chu Huy Quang; Chu Bá Duyên bị các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Từ Liêm bắt giữ. Hai anh em Chu Đức An và Chu Đức Linh đã bỏ trốn. Tiếp tục điều tra, các trinh sát hình sự CAH Từ Liêm đã thu giữ được chiếc xe máy và ĐTDĐ của anh Nguyễn Đình Thảo.

Chiều 18 -10, Cơ quan CSĐT công an huyện Từ Liêm cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Mạnh, Quang, Duyên và triển khai lực lượng truy bắt hai đối tượng An và Linh. Cơ quan CSĐT công an huyện Từ Liêm yêu cầu hai anh em Chu Đức An và Chu Đức Linh sớm ra trình diện để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Theo Vũ Hoàng (ANTĐ)