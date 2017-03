Lợi dụng va chạm giao thông để cướp tài sản

Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Đôi (26 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Nhi (22 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 13-12, anh Hsu Chi Wei (quốc tịch Đài Loan) trong lúc điều khiển xe máy đi trên địa bàn phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) thì xảy ra va chạm giao thông với một xe máy khác. Xe này do Đôi điều khiển và Bằng (chưa rõ lai lịch) ngồi phía sau.

Lúc này, Bằng và Đôi đã xông vào đánh anh Hsu Chi Wei và giật điện thoại iPhone 6, chiếc bóp bên trong có 800.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân của anh Hsu Chi Wei rồi tẩu thoát. Sau đó Đôi đã đưa điện thoại cho Nhi đi tiêu thụ.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An đã truy xét và bắt khẩn cấp Hồ Văn Đôi về hành vi cướp tài sản và Nguyễn Thị Nhi về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để điều tra, xử lý. Riêng người tên Bằng đã bỏ trốn.