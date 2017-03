Lời kể của các thợ đào giếng cứu bé gái dưới lòng đất

Bé gái Tú Anh được giải cứu thành công. Ảnh: Vũ Hội

Vào khoảng 17 giờ chiều 4- 8, trong khi đang chơi với bạn tại bãi đất trống gần nhà ở ấp Tân An (xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), bé gái Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) không may bị lọt xuống giếng sâu. Nhiều người chạy đến để cứu nhưng do giếng nước đường kính 40 cm quá nhỏ nên đành bất lực. Mọi người nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hộ để tìm cách cứu đứa trẻ.

Trong hàng trăm người tham gia cứu người, có một đội thợ đào giếng trực tiếp đào và đưa được cháu bé lên trên an toàn trước sự vui mừng của hàng trăm người dân. Ghi nhận thành tích của những thợ đào giếng, UBND thị xã Tân Uyên đã tổ chức khen thưởng đội thợ đào giếng này.

Nghĩ đứa trẻ như con mình

Có mặt tại trụ sở UBND thị xã Tân Uyên chiều ngày 5-8, chúng tôi nghe anh Trần Lê Phương (32 tuổi, quê Tây Ninh) - là người trực tiếp đào sâu và tiếp cận đầu tiên đưa bé Tú Anh lên bờ - kể về quá trình cùng mọi người giải cứu trong đêm. Anh cho biết, khoảng 21 giờ tối 4-8, anh nhận được điện thoại của ông Phạm Văn Cam (51 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) cùng làm nghề đào giếng báo có người cho biết một bé gái bị kẹt dưới giếng nước rất nguy kịch.

Ngay sau đó nhóm thợ đào giếng nhanh chóng mang đồ nghề phóng xe máy xuống hiện trường. Khi tới nơi, rất nhiều người dân cùng lực lượng công an ở hiện trường đang cố gắng cứu bé, nhiều máy múc đang đào đất gần giếng nước. Thấy mẹ cháu bé gào khóc kêu cứu nên nhóm đào giếng không một phút nghỉ ngơ, lao vào đào một hố sâu song song với giếng nơi bé gái bị kẹt.



Thợ đào giếng - anh Trần Lê Phương cảm thấy mệt nhưng hạnh phúc khi cứu được bé gái. Ảnh: Vũ Hội.

“Sau khi đo xác định được độ sâu của chỗ bé gái mắc kẹt khoảng 13 m, chúng tôi nhận định nếu dùng máy súc sẽ tốn thời gian và rất có thể bị sạt lở đất, gây ngạt cho bé. Vì vậy chúng tôi thay phiên nhau đào, cứ hai người xuống dưới, rồi hai người lên trên nghỉ ngơi. Đất chúng tôi đưa lên, phía trên có các chiến sĩ đưa đất lên bờ", anh Phương kể.

Trong quá trình đào đất, càng xuống sâu thì không khí càng ít, khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi và khó thở. Tuy nhiên thấy sự cấp bách của việc cứu người nên nhóm thợ đào giếng không một chút nghỉ ngơi mà liên tục đào. “Lúc đó, trong đầu tôi luôn nghĩ đứa trẻ đang bị mắc kẹt kia như là con mình để lấy sức mạnh đào đất”, anh Phương tâm sự.

Niềm vui vỡ òa

Ông Phạm Văn Cam (51 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) kể, chiếc giếng mà em bé bị mắc kẹt sâu khoảng 80m nên việc xác định cháu bé nằm ở đoạn nào và phải đào ra sao cho đúng là rất quan trọng. Vì mọi người đều là thợ lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm nên biết cách đào và xác định vị trí để giải cứu cháu bé.

Đến 1 giờ 40 phút ngày 5-7, sau suốt gần 9 giờ đồng hồ đào, nhóm thợ đã tiếp cận được độ sâu của cháu bé mắc kẹt nên tiến hành đào ngang. Lúc này những người thợ đào giếng nghe thấy cháu bé nói: “Chú ơi, cứu con với", rồi cháu la khóc. Hoảng sợ, các người thợ vừa nói động viên “chú tới đây rồi, con gắng nhé” vừa tức tốc đào nhanh hơn.

Theo anh Phương, may mắn là cháu bé nhờ cục đá nên bị mắc kẹt lại, nếu không rơi xuống đáy giếng sâu mấy chục mét như vậy thì khó lòng mà cứu sống được. Khi nhóm đào giếng thông báo đã chạm tay được tay cháu bé, hàng trăm người có mặt tại hiện trường đã thở phào nhẹ nhõm cùng với niềm vui mừng.

“Lúc sờ thấy tay cháu bé rồi nhưng vẫn không để kéo cháu lên được nên chúng tôi tiếp tục đào thêm chút nữa. Khi đào rộng ra thì thấy phần đầu của cháu bị mắc kẹt một bên là cục đá xanh lớn. Đến khi đào hết phần đất ngang thì ôm được con bé vào lòng mình, cảm xúc khi đó thật khó tả. Khi đưa được bé lên tôi mệt không bước nổi nhưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc...”, anh Phương tâm sự.