Lời kể của người báo tin tìm thấy nữ sinh viên mất tích

“Sau 10 năm cafe ở Sài Gòn, chỉ thấy hôm nay là lần cafe có ý nghĩa nhất. Hôm qua về quê đọc bài báo thấy đăng tin 1 cô bé sinh viên mất tích, hôm nay vừa bước chân tới quán cafe nhìn thấy em nó rất quen, mở lại bài báo coi mặt thì ra chính là em nó, thế là nói thằng bạn alo cho người nhà cô bé đến đón về, nhìn người ta mừng rơi nước mắt mà vui trong lòng!”



Đó là chia sẻ trên facebook có tên Huy Võ ngay trong đêm 22-3, khi gia đình tìm thấy sinh viên Nguyễn Thị Diễm My (sinh năm 1993, quê Phú Yên) sau bốn ngày mất tích. Thông tin này lập tức được nhiều cư dân mạng chia sẻ lại, cảm ơn và thấy vui mừng vì nhờ bạn này báo tin mà gia đình đã tìm thấy người thân mất tích. Trong đó có cả hình ảnh khi Diễm My đang ngồi trong quán nước trước và sau khi gia đình đến đón em về.

Trao đổi với chúng tôi, facebooker Huy Võ cho biết mình chính là người đã nhận ra Diễm My và báo tin cho gia đình My biết. Huy Võ tên đầy đủ là Võ Mạnh Huy (28 tuổi, đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty sản xuất tại quận 10, TP.HCM)

Võ Mạnh Huy kể, khoảng 8 giờ tối ngày 22-3, Huy cùng 1 người bạn ra quán cà phê vỉa hè trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (sát vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh) gần chỗ Huy ở để uống nước. Đây là quán Huy và bạn hay ghé uống vào buổi tối. Khi đến quán, Huy thấy có một cô gái đang ngồi uống nước một mình trong quán.

“Tự nhiên mình có cảm giác rất quen mặt, mình ngồi xuống ghế khoảng vài phút vẫn cứ ngờ ngợ là gặp cô bé này ở đâu đó rồi. Lúc sau, mình nhớ lại bài báo có đọc hôm trước khi mình về quê, mình vội mở ra xem lại thì thấy rất giống Diễm My, nhất là có chiếc áo khoác và vòng tay trên tay trái. Mình lấy điện thoại ra đọc lại bài báo và thấy rất giống. Mình mới nói với người bạn đi cùng. Mình và bạn mình cũng không nghĩ là trùng hợp như vậy nên mới hỏi thêm cô chủ quán. Bạn mình chạy hỏi cô chủ quán xem có thấy giống như hình trong báo đăng không thì cô chủ quán nói giống. Mình không dám lại hỏi thăm bé đó vì cô chủ quán nói "mày mà hỏi là nó đi liền" nên mình nói bạn mình gọi báo cho anh Châu (anh trai My). Sợ cô bé bỏ đi mất nên mình lấy điện thoại ra chụp lén lại hình cô ấy. Khoảng gần 30 phút sau thì 2 người (anh chị trong bài báo) đến đón” - Huy kể lại.



Chia sẻ của Huy Võ trên facebook ngay trong buổi tối gia đình tìm được Diễm My.

Huy cho hay, khi Huy hỏi cô chủ quán thì cô này nói bé đó ngồi từ chiều, lúc đầu đội nón che kín mặt. Lúc mình gặp thì Diễm My chỉ có nét buồn buồn trên mặt thôi chứ không hề hoảng loạn hay sợ hãi gì hết. Nhìn không giống bị lừa, bắt cóc hay vừa xảy ra chuyện gì cả. Theo Huy, chắc My buồn chuyện gì đó nên bỏ đi vài ngày thôi vì nhìn nét mặt không thấy lo sợ gì.

“Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Vừa nhìn thấy, cô chị chạy vào ôm Diễm My và khóc, hỏi han My vài câu gì đó rồi dẫn My ra xe để chở về. Khi đi ra còn quên tính tiền nước nên cô chủ quán phải kêu lại. Anh trai My cũng chỉ kịp hỏi có phải mình báo tin không, mình nói đúng thì anh đó cảm ơn rồi chạy xe chở hai chị em về luôn”- Huy nói.

“Đọc mấy bài báo nói nữ sinh mất tích mà đau lòng, không ngờ có ngày mình lại giúp người ta tìm được người thân nên mình thấy vui lắm. Mình không nghĩ lại gặp trùng hợp như thế. Mình thấy mọi người chia sẻ thông tin có hai SV mất tích trên facebook, mình đọc và thấy cô bé My có nét gì đó rất ấn tượng nên khi gặp mình ngờ ngợ ngay. Mình báo tin và đăng lên Facebook vì mình thấy vui như đã làm được điều gì đó và cũng để mọi người, nhất là các bạn nữ cảnh giác khi ra đường thôi. Thế nhưng nhiều người nói mình xạo, thậm chí nghi ngờ mình là người bắt cóc, hãm hãi cô gái này nên mình rất buồn”- Huy chia sẻ.