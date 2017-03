Lời kể của người phụ nữ bị giám đốc gí súng vào đầu

“Đêm về tôi mới thấy ám ảnh, tiếng súng nổ và hình ảnh người đàn ông cầm súng chỉ vào trán mình lỡ súng nổ, mình chết rồi thì sao, con cái gia đình mình rồi ai lo” - bà Thúy nói.

Mâu thuẫn từ việc nợ tiền lương



Liên quan đến vụ việc người đàn ông nổ súng uy hiếp hai mẹ con người phụ nữ ngay trước trụ sở công ty bảo vệ trên hẻm 51 đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình như báo Pháp Luật TP.HCM đã đăng tải. Trưa 6-12, bà Nguyễn Thị Thúy (46 tuổi) cùng con trai tiếp khá nhiều phóng viên tại ngôi nhà nhỏ trên đường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.



Trong căn nhà nhỏ để nhiều khoai môn để chuẩn bị cho mỗi buổi sáng sớm bán hàng. Ngồi cạnh con trai, bà Thúy cho biết mình bán đồ ăn chay, chồng làm phụ hồ. Cuộc sống gia đình khá chật vật.

Thấy bố mẹ vất vả, anh Phúc mặc dù đang ôn thi nhưng vẫn xin bố mẹ đi làm thêm phụ giúp kinh tế gia đình. Theo đó, anh Phúc nộp hồ sơ xin làm bảo vệ tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An ninh Việt Nhật trụ sở tại hẻm 51 đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình với mức lương 4,2 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, anh Phúc làm việc từ ngày 28-8, đến 14-11 do bức xúc nhiều chuyện nên xin nghỉ. Công ty mới chỉ trả một tháng lương, nhiều lần liên hệ nhưng không được giải quyết số tiền còn lại nên anh Phúc và gia đình rất bức xúc.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà Thúy điện thoại nhiều lần nhưng người xưng là kế toán chỉ hứa hẹn đến ngày thứ Hai giải quyết. 15 giờ 30 chiều 5-12 (thứ Hai), bà Thúy đưa con trai sang công ty với mong muốn được gặp giám đốc để nhận được sự quan tâm thỏa đáng.

Theo lời bà Thúy, khi tới trụ sở công ty ở số 51/26A Cống Lở thì gặp được ông Phương là giám đốc. “Lúc đó tôi nói sao con tôi làm mà không có lương, bên này hứa hẹn hoài không thấy trả. Người này nói đến ngày đến tháng mới trả. Khi đó tôi mới nói là tôi đi mời công an nhưng ông Phương thách tui mời công an rồi giật điện thoại của tôi rồi nói cần công an nào tui mời cho” - bà Thúy nhớ lại.

Sau đó bà Thúy đi đến công an phường, được công an phường giới thiệu qua tư pháp nhưng không được nên quay tiếp tục quay lại công ty bảo vệ. “Tại đây, tôi gặp một nhân viên của công ty và người này có nói tục. Tôi mới nói họ bằng tuổi con cháu tôi không nên nói tục” - bà Thúy nhớ lại.

Bà Thúy sau đó quay trở lại trụ sở công ty để đòi tiền lương. Trong lúc đôi co, một người phụ nữ (là vợ ông Phương) từ trên lầu xuống và có cãi cọ với bà Thúy. “Sau đó tôi ra xe thì họ không cho tui đi. Lúc này ông Phương về. Sau đó sự việc xảy ra như trong clip đã miêu tả” - bà Thúy nói.



Anh Bùi Hữu Phúc (18 tuổi) ngồi cạnh mẹ cho biết vụ việc xảy ra khiến mình lo lắng và hoảng sợ. “Lúc đó em chỉ ngồi im không dám nói gì vì cũng sợ. Nếu em chống cự thì chỉ sợ sự việc xấu hơn. Thấy người này rút súng đe dọa tôi nghĩ họ là giám đốc nên sẽ không bắn. Nhưng khi người này lên cò rắc rắc tôi sợ quá nên giật áo mẹ giục về. Khi nghĩ lại nếu biết có súng và người đó hùng hổ như vậy tôi sẽ không nói mẹ tới, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì rất ân hận” - Phúc cho hay.



Nhớ lại thời điểm bị gí súng vào đầu và tiếng nổ chát chúa vang lên bên tai bà Thúy cho biết mình không hề sợ. “Tui là người nghèo, những lần trước tới đòi tiền, tui đã từng chứng kiến những cảnh người nghèo, người khổ như mình tới đòi tiền mà không được. Lúc về, tui có nghĩ lại, lỡ họ nổ súng trúng mình rồi mình chết thì con cái, gia đình ra sao. Thằng Phúc thì nói lỡ họ bắn mẹ chết rồi thì sao, tui mới nói chết thì để những người khổ, có cái khổ như mình họ thấy như vậy để họ nói ra được cái khổ của người ta. Chứ súng ống thì ai chả sợ, cả đời tui đã thấy khẩu súng như thế nào đâu” - bà Thúy nói.