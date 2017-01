Lời kể của người vợ khi thấy sát thủ bắn hạ chồng

Chiều ngày 10-1, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục truy xét vụ án dùng súng bắn chết ông Th (45 tuổi) chủ kinh doanh tại cửa hàng bánh pía, số 230 Nguyễn Thị Nhỏ (TP.HCM) vào chiều 8-1 do đây là vụ việc có yếu tố nước ngoài.



Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra chiều ngày 8-1 trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11.

Theo lời kể của bà P (sinh năm 1977, vợ ông Th) khoảng 14 giờ 30 ngày 8-1, ông Th đi thu tiền hàng về đến nhà (không rõ số tiền thu được là bao nhiêu). Lúc đó, bà P đang tắm cho con nghe tiếng súng nổ phía trước nhà, người phụ nữ chạy lên thì thấy chồng nằm bất động tại phòng khách gần cửa ra vào.

Trong lúc bà P chưa định thần sau sự việc thì ngay lập tức, một trong hai nam thanh niên cầm súng chĩa vào người phụ nữ và dọa bắn khiến bà P hoảng sợ chạy ngược lại phía sau nhà ẩn núp. Gây án xong, hai sát thủ lên xe gắn máy tẩu thoát về hướng đường Ba Tháng Hai.



Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Theo một nhân chứng sau tiếng súng nổ và hai thanh niên rời đi còn có một phụ nữ khoảng 30 tuổi, dáng mảng mai đứng bên ngoài dùng điện thoại chụp hình hiện trường và quay phim cảnh nạn nhân gục chết trong vũng máu. Hiện trường cũng cho thấy phòng làm việc của ông Th bị lục lọi.



Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân bị bắn bốn phát súng gây tử vong tại chỗ. Các vết đạn thể hiện ở đầu, ngực và bả vai trái. Như vậy, mục tiêu đối tượng muốn hướng đến là sát hại cho bằng được người đàn ông. Hung thủ chứng tỏ là kẻ giết người chuyên nghiệp.

Các đơn vị nghiệp vụ công an tiến hành kiểm tra các hệ thống camrera trên đường Nguyễn Thị Nhỏ để truy tìm tung tích của hai đối tượng gây án.

Theo một nguồn tin, hai hung thủ sử dụng xe Sirius màu đỏ đen, mang biển số ngoại tỉnh, trong đó một người cầm súng dáng cao khoảng 1,7 m.