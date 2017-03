Lời kể của nữ nhân viên bán sữa bị sát hại

Clip bà Trịnh Thị Ghi (mẹ nạn nhân) kể lại những giây phút con gái bà đối mặt với tên cướp.

Chị Thơm đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị tại bệnh viện.

Đó là lời kể của chị Trịnh Thị Thơm (28 tuổi, ngụ quận 12) nạn nhân bị người lạ mặt tấn công tại cửa hàng sữa TH trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) với thân nhân lúc trên đường tới bệnh viện cấp cứu khi còn tỉnh.

Sáng 10-3, BS Trịnh Quốc Minh – Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu-Thần kinh Bệnh viện Trưng Vương cho biết nạn nhân Thơm nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, huyết áp tuột, khó thở và có 9 vết thương do dao đâm. Vết thương vai trái máu chảy nhiều, phun mạnh thành vòi, bị trúng động mạch dưới đòn. Nạn nhân bị tràn khí màn phổi phải và trái nên sau khi được hồi sức tích cực các bác sĩ đã tiến hành phẩu thuật động mạch bị đứt. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, y bác sĩ tại BV đã tiến hành cấp cứu, phẫu thuật. Hiện, bệnh nhân Thơm đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe chị Thơm sáng 10 – 3.

Trao đổi chúng tôi, bà Trịnh Thị Ghi (mẹ nạn nhân Thơm) chưa hết bàng hoàng trình bày những giây phút con gái bà đối mặt với tên cướp. Vào khoảng 20 giờ đêm 9 – 3, bà nhận được điện thoại từ một người đàn ông được xác định là khách vào mua sữa cho biết con gái mình, tức chị Thơm đang gặp nạn. Lúc này, bà ở nhà một mình nhưng hay tin đã vội vã tới BV Tân Bình gần đó nhưng được tin con gái bà mất quá nhiều máu nên được chuyển lên BV cấp cứu Trưng Vương.

“Khi tôi gặp Thơm, người con bé bê bết máu và hoảng loạn. Thơm kể rằng, có một thanh niên lạ mặt vào cửa hàng và ngỡ là khách nên hồ hởi đón tiếp. Ít phút sau, thanh niên này rút con dao mũi nhọn dí sát vào người dọa dẫm và dùng băng keo bịt miệng Thơm lại. Hung thủ lấy 2 triệu đồng tiền bán sữa trong ngày của Thơm nhưng không chịu mà yêu cầu con gái tôi lục lọi mọi ngóc ngách trong tiệm tìm thêm tài sản có giá trị nhưng không có. Sau khi lấy được hai triệu, người thanh niên cho rằng Thơm giấu tiền đã vung dao đâm liên tục vào người Thơm và cắt vào cổ con gái tôi đến khi nó gục xuống.”, bà Ghi thuật lại lời con gái mà nước mắt long tròng.

Không lâu sau, có một vị khách vào mua sữa phát hiện sự việc đã tri hô rồi đưa nạn nhân cấp cứu.

Cơ quan công an đã tới hiện trường khám nghiệm. Tại đây, cảnh sát thu giữ hung khí và những tang vật còn sót lại. Bên trong cửa hàng sữa mọi thứ bị đảo lộn do dấu hiệu giằng co.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.