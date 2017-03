Lời kể của thân nhân, nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng

Danh sách các nạn nhân tử vong

1. Võ Ngọc Phương, sinh năm 1982, Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi

2. Lý Thanh Dũng, sinh năm 1971, trị trấn Bình Định, An Nhơn, Bình Định

3. Trà An Phú, sinh năm 1974, KP4, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

4. Ngô Hữu Phước, sinh năm 1986, KP7, thị trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai

5. Lê Trịnh Duy Khoa, sinh năm 1977, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định

6. Nguyễn Văn Phan, sinh năm 1974, Bình Trung, Bình Sơn, Quảng Ngãi

7. Đặng Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1990, Quảng Phúc, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

8. Nguyễn Ngọc Bình, sinh năm 1988, Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Còn lại 3 nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính

Danh sách các nạn nhân bị thương nặng

1. Lê Văn Tám, 25 tuổi

2. Nguyễn Văn Tú

3. Võ Minh Vương, 33 tuổi

4. Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1971

5. Nguyễn Văn Chí, sinh năm 1983

6. Dương Chí, sinh năm 1966

7. Lê Thị Thu Hằng, 35 tuổi

8. Đặng Thị Viên, 35 tuổi

9. 1 nạn nhân nữ chưa rõ lai lịch