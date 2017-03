Lời kể nhân chứng vụ tại nạn thảm khốc ở Khánh Hòa

Tấm ảnh lưu niệm các nạn nhân vừa được chụp tại khu du lịch Đảo Khỉ - Nha Trang ngày 5-6 - Ảnh: Văn Kỳ chụp lại



Theo VĂN KỲ - V.V.T (TTO)



Tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, chị Nguyễn Thị Liễu cho biết cùng chồng là Đinh Viết Quang (giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2, huyện Hòa Vang) đi du lịch cùng đoàn giáo viên của trường.Trước khi xảy ra tai nạn chị ngửi thấy mùi khét của thắng xe bị cháy. “Mình cứ nghĩ do thắng mạnh nên mới có mùi khét, ai ngờ thắng hỏng, rồi xe tông thẳng vào vách núi”, chị Liễu cho hay.Trong khi đó, chị Trần Thị Ánh Tuyết (giáo viên) cho biết khi xe bị hỏng thắng, xe chạy lòng vòng mấy lượt rồi tông vào núi. “Trước khi tông vào núi, một hướng dẫn viên của đoàn nói “bình tĩnh, mở cửa xe ra” ý muốn cho hành khách nhảy khỏi xe. Nhưng lúc đó hai bên là núi và vực sâu nên không ai dám nhảy. Xe mất thắng khoảng 200 mét thì đâm vào núi”, chị Tuyết cho hay.Hiện chị Tuyết và con trai (học lớp 3 cùng trường) đang nằm điều trị tại khoa Ngoại Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.Chị Nguyễn Thị Nguyệt (40 tuổi) cho biết, đây là chuyến xe đưa hơn 22 giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước (TP Đà Nẵng) cùng 6 thân nhân đi nghỉ mát Đà Lạt, trên đường về. Trước cú tông, có lẽ xe bị mất lái, thấy xe phóng rất nhanh, tài xế cố lạng lách qua từng khúc cua và bất ngờ đâm về vách núi bên trái đường.Trong số các nạn nhân bị thương, có 2 ca chấn thương sọ não; 1 ca chấn thương bụng kín, gây choáng; ca chấn thương cột sống nặng, gây liệt; 2 ca gãy xương đùi, trong đó có tài xế; 6 ca gãy các xương cẳng chân, cẳng tay, đòn tay.Trước đó, được báo có tai nạn thảm khốc, lập tức 5 xe cứu thương và nhân lực từ Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa và các bệnh viện huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm được huy động lên hiện trường ứng cứu.Đến 12g35, các xe cấp cứu đầu tiên chở những nạn nhân nặng nhất đã về đến Khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh, trong đó có một nạn nhân nữ nguy kịch, bị mất nhịp tim gần 15 phút trong cấp cứu.Trước đó, tại Khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh, lãnh đạo bệnh viện và hơn 30 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế các khoa liên quan cùng thiết bị chẩn đoán hình ảnh được huy động sẵn sàng để kịp thời khám, hội chẩn tại chỗ và chuyển các nạn nhân đi các khoa điều trị tiếp theo.Ngay sau khi xảy ra tai nạn, công an tỉnh cử đoàn công tác, do 2 phó giám đốc dẫn đầu, đến hiện trường chỉ huy khắc phục hậu quả. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh cũng đến Bệnh viện huyện Khánh Vĩnh trao tiền hỗ trợ các nạn nhân.