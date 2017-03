Lôi kéo trẻ 12 tuổi đi trộm trâu, bê

(PLO)- Ngày 9-2, Cơ quan công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm gia ba tháng đối với Lê Văn Đề (21 tuổi, trú xóm 13, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.