Lời khai 2 nghi can cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

Ngày 12-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Hoàng Nhất Hùng (36 tuổi), Đàm Minh Quang (30 tuổi, cùng ngụ phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về tội cướp tài sản.



Hai bị can Đàm Minh Quang (trái) và Trần Hoàng Nhất Hùng. Ảnh do Công an Khánh Hòa cung cấp

Đây là hai người đã dùng súng tấn công, cướp 4,5 tỉ đồng tại Phòng Giao dịch Ninh Hòa của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Khánh Hòa trưa 5-9.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận điều trên với Pháp Luật TP.HCM và cho biết thêm các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được VKSND tỉnh phê chuẩn.

Thượng tá Đặng Hoàng Long, Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho hay bước đầu Trần Hoàng Nhất Hùng khai cách đây hơn bốn tháng đã rủ Đàm Minh Quang cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Hùng từng làm thợ cơ khí, đã đi nghĩa vụ quân sự nên có hiểu biết chút ít về nguyên lý hoạt động, cấu tạo súng ngắn. Người này vào internet tìm hiểu kỹ thuật, lên mạng xã hội tìm mua thiết bị để chế tạo súng ngắn bắn đạn thể thao.



Bị can Trần Hoàng Nhất Hùng- được xác định là chủ mưu vụ cướp ngân hàng- bị bắt giữ. Ảnh do Công an Khánh Hòa cung cấp.

Sau khi chế tạo được súng đạn, Hùng và Quang nhiều lần đi thăm dò các ngân hàng, tìm hiểu hoạt động giao dịch tín dụng, quan sát địa hình, hướng tẩu thoát sau khi cướp.

Do thấy phần lớn các ngân hàng đều có hệ thống an ninh chặt chẽ nên Hùng và Quang quyết định tấn công Phòng Giao dịch Ninh Hòa của Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa vì thấy dễ dàng hơn. Hùng phân công Quang cầm súng phối hợp khống chế, hỗ trợ bên ngoài, còn mình cầm súng ập vào ngân hàng cướp tiền.

Trưa 5-9, Quang chở Hùng đến Phòng Giao dịch Ninh Hòa. Hùng cầm súng đi thẳng vào ngân hàng khống chế các nhân viên, khách hàng rồi lấy tiền bỏ vào bao tải mang đi.

Khi bị các ngân viên ngân hàng báo động, truy hô, Hùng quay lại bắn hai phát nhưng đạn không nổ. Sau đó, Quang chở Hùng tẩu thoát.





Đàm Minh Quang khai nhận hành vi phạm tội với cơ quan điều tra. Ảnh do Công an Khánh Hòa cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi cướp được 4,5 tỉ đồng, Hùng và Quang lấy ra 800 triệu đồng để tiêu xài, trả nợ và cho một số người thân.

Số tiền còn lại, Hùng lấy 2,6 tỉ đồng xếp vào hộp nhựa chôn dưới nền đất cạnh một ngồi nhà hoang; đồng thời lấy 1,1 tỉ đồng giấu tại nhà mẹ vợ ở phường Ninh Hiệp.

Sau đó, Hùng và Quang chở nhau trên xe máy hiệu Dream không mang biển số đến một khu đất cạnh quốc lộ 1A đoạn qua xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) rồi bật lửa thiêu hủy chiếc xe để đánh lạc hướng điều tra.





Chiếc xe máy gây án bị đốt cháy rụi nhằm phi tang. Ảnh do Công an Khánh Hòa cung cấp

Hai người này khai trước và sau khi thực hiện vụ cướp, cả hai tắt điện thoại di động. Sau khi rời khỏi địa phương nhiều tiếng đồng hồ, Hùng và Quang trở về dò hỏi, nghe ngóng tình hình.

Đến 21 giờ ngày 6-9, lực lượng trinh sát phát hiện, bắt giữ cả hai khi họ đang uống rượu tại phường Ninh Hiệp. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, hai nghi can này đã khai nhận hành vi phạm tội.





Trần Hoàng Nhất Hùng khai nơi cất giấu dụng cụ, thiết bị chế tạo vũ khí. Ảnh do Công an Khánh Hòa cung cấp.

Cũng theo Thượng tá Đặng Hoàng Long, đến nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi hơn 4,4 tỉ đồng cùng nhiều tang vật vụ án như năm khẩu súng tự chế nguyên vẹn, một khẩu súng tự chế đã tháo rời, 50 viên đạn sử dụng cho súng thế thao, rất nhiều thiết bị, công cụ, kinh kiện để chế tạo súng…

Cơ quan điều tra cũng đã trưng cầu giám định sáu khẩu súng trên để xem xét xử lý hành vi chế tạo vũ khí trái phép.