Lời khai 2 nghi phạm giết nữ đại gia chè Hà Linh

Tài khai: Hà Linh nợ ông ta 4 triệu Đài tệ. Tháng 9-2015, Tài rủ thêm đồng phạm Trần Tuấn Chừng (42 tuổi), rồi hẹn Hà Linh sang Đông Hoàn (Quảng Đông) để đàm phán.

Bên trái: Hoàng Thánh Tài đón Hà Linh tại sân bay trên camera giám sát. Bên phải: Nghi phạm Hoàng Thánh Tài, Trần Tuấn Chừng.(Ảnh: Apple Daily)

Tài và Chừng đã thuê một chiếc xe taxi tới sân bay đón Hà Linh. Camera giám sát tại sân bay còn ghi được hình ảnh Hoàng Thánh Tài đi cùng với bà Hà Linh. Trên đường đi, các nghi phạm đã cho nạn nhân uống chai nước chứa thuốc an thần rồi chở tới một vùng núi hoang vắng, cởi đồ lót của nạn nhân và bỏ nữ doanh nhân ở đó.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, Hà Linh tỉnh lại, kêu cứu những người xung quanh. Công an Trung Quốc cho biết, họ có nhận được tin báo của người dân về một người phụ nữ quốc tịch Việt Nam trong tình trạng không tỉnh táo, nói rằng bị đánh thuốc mê và bị cướp hết tài sản. Công an đã đưa nạn nhân về lấy lời khai.

Theo biên bản lời khai của nữ doanh nhân với cơ quan công an Trung Quốc, chồng cũ của bà (họ Lâm) quen biết với Hoàng Thánh Tài. Tài hẹn bà tới Đông Hoàn để cùng bàn chuyện kinh doanh lá trà. Sau khi bà lên xe thì được đối tượng cho uống một loại nước uống có ghi là "bổ máu". Sau khi uống loại nước này, bà ngủ thiếp đi.

Hôm sau, bà Hà Linh tỉnh lại thấy mình bị bỏ lại ở khu vực rừng núi hoang vắng. Nạn nhân phát hiện mình không chỉ bị lấy mất đồ lót, mà phía dưới cơ thể cũng đau ê ẩm. Ngoài ra, số tiền 5 triệu đồng Việt Nam bà mang theo cũng bị lấy mất.

Hoàng Thánh Tài (giữa) khi bị cảnh sát hình sự Đài Loan bắt giữ tại Chương Hóa.(Ảnh: Liên Hợp báo)

Công an Trung Quốc khi đó đã kiểm tra thân thể của nạn nhân nhưng không phát hiện có tinh dịch của người khác. Sau khi lấy lời khai, họ đã cho Hà Linh trở về khách sạn nghỉ ngơi. Không ngờ, tối hôm đó, bà Hà Linh thấy không khỏe nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hai ngày sau, nạn nhân qua đời.

Công an Trung Quốc đã tiến hành nghiệm thi và phát hiện trong cơ thể Hà Linh có thuốc an thần Zolpidem (Stilnox), nên đã đặt nghi vấn cô bị giết hại. Qua hợp tác cùng công an Việt Nam, Đài Loan, hai nghi phạm đã sa lưới tại Chương Hóa, Đài Loan. Tuy nhiên, cả Tài và Chừng đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hai nghi phạm khai rằng, vào ngày xảy ra vụ án, trên đường đi, bà Hà Linh muốn đi thăm trước một nhà máy ở nơi khác, hai nghi phạm đã chi khoảng 4.000 Đài tệ thuê một chiếc xe taxi chở cô tới đó, nên không rõ những sự việc xảy ra tiếp theo.

Tuy nhiên, công an Trung Quốc đã tìm được người lái chiếc xe chở Hà Linh. Người lái xe thừa nhận hôm đó tới đón hai nghi phạm, rồi chở họ tới sân bay đón Hà Linh. Ông này còn nhìn thấy bà Hà Linh ngủ thiếp đi sau khi uống nước do hai nghi phạm đưa. Đi được nửa đường, Tài trả cho lái xe 800 Nhân dân tệ, thuê lại xe của ông rồi chở bà Hà Linh đi.

Theo Cẩm Vân (Vietnamnet)