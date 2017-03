Lời khai ban đầu của 2 sát thủ bắn giám đốc

Ngay khi vụ án xảy ra, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, PC45 đã xác lập chuyên án. Nhờ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp giữa Công an Bà Rịa Vũng Tàu, công an các tỉnh, TP khác và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã xác định và bắt giữ các đối tượng.