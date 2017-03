Lời khai ban đầu của nghi phạm cướp tiệm vàng

Cướp để trả nợ



Phó giám đốc Công an Thái Bình Nguyễn Đình Trung cho biết nghi can Nguyễn Hữu Dưỡng (27 tuổi, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đến cơ quan công an đầu thú vào 22g đêm 18-2 và đã khai nhận toàn bộ động cơ, hành vi phạm tội của mình.



Đại tá Nguyễn Đình Trung cho biết Nguyễn Hữu Dưỡng khai nhận hiện đang là nhân viên công ty dầu Tràng An, có vợ làm kế toán một công ty cũng tại Hà Nội và chưa có con. Theo thông tin tại địa phương thì Nguyễn Hữu Dưỡng là người bình thường, quan hệ với làng xóm khá ôn hòa, lành tính trong suốt quá trình từ nhỏ đến khi trưởng thành.



Sau khi học xong, Nguyễn Hữu Dưỡng lấy vợ và cùng vợ lên Hà Nội làm ăn. Năm 2011, Nguyễn Hữu Dưỡng có vay của bố đẻ 30 triệu đồng và bố vợ 5 cây vàng. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên đến kỳ hạn bố vợ, bố đẻ cần tiền Dưỡng không có tiền trả nợ.



Ngày 16-2, khi đi trên đường qua địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội, Dưỡng thấy cửa hàng vàng bạc Vững Bắc tại số 25 Đỗ Xá, Vạn Điểm, huyện Thường Tín mở cửa nên nghĩ đến chuyện nợ nần và nảy sinh ý định cướp một số tiền tại tiệm vàng này nhằm trả nợ bố vợ, bố đẻ.



Sau đó, Dưỡng quay xe lại đi vào cửa hàng vàng này nhằm cướp tài sản.



Gây án dã man



Theo lời khai của nghi phạm, khi Dưỡng bước vào cửa thấy một bà cụ già đi ra ngoài, chỉ còn lại bà chủ tiệm vàng đang đứng ở quầy nên hỏi giao dịch vàng. Khi đó, chủ tiệm vàng là nạn nhân Nguyễn Thị Bắc hỏi Dưỡng bán vàng hay mua vàng.



Vững đã tháo chiếc nhẫn cưới đeo trên tay hỏi bán và bà Bắc nói vàng hiện có giá 4,3 triệu đồng/chỉ. Dưỡng cho rằng giá còn quá rẻ nên đề nghị bà chủ trả giá cao hơn.







Hình ảnh nghi phạm chụp lại từ clip Hình ảnh nghi phạm chụp lại từ clip



Đầu thú

Sau một lúc trò chuyện, Dưỡng nói cho đi vệ sinh nhờ nên bà Bắc đi trước dẫn Dưỡng vào phòng trong để đi vệ sinh. Ngay sau đó, Dưỡng ôm cổ bà chủ, kề dao vào cổ và đe dọa có tiền thì đưa ngay nếu không Dưỡng sẽ “thịt” bà chủ.Bà Bắc nói vừa vỡ nợ liên quan đến các vụ vỡ nợ lớn ở Phú Xuyên, Thường Tín thời gian trước nên không có tiền. Nghe đến đó, Dưỡng dùng dao cứa cổ bà Bắc với mục đích sát nhân để có thời gian lục tài sản. Tuy nhiên, do bà Bắc ôm chặt kéo sau lưng Dưỡng một đoạn nên Dưỡng dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Bắc cho đến khi nạn nhân gục xuống.Sau đó, Dưỡng giật dây chuyền của bà Bắc, đập tủ đựng vàng nhưng không được nên chạy ra ngoài lấy xe bỏ trốn.Gây án xong, Nguyễn Hữu Dưỡng chạy xe máy theo đường từ Thường Tín về Cầu Giẽ, sau đó chạy thẳng về nhà bố vợ ở quê tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Về đến nhà, Dưỡng nói với bố vợ là mình vừa gây án xong nên bố vợ Dưỡng dẫn sang nhà bố đẻ để nói chuyện. Tại nhà bố đẻ, Dưỡng chỉ thông tin như vậy và đi vào phòng trong để ngủ.Sáng hôm sau, Dưỡng nói với mọi người vừa đâm một bà chủ tiệm vàng, cướp được chiếc dây chuyền và không biết bà chủ sống chết ra sao. Trong cuộc nói chuyện này, chú ruột của Dưỡng đã khuyên nên ra cơ quan công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của nhà nước.Đến chiều tối 18-2, các cán bộ Công an xã Đông Cường và huyện Đông Hưng đã đến nhà Nguyễn Hữu Dưỡng vận động đầu thú.Cho đến 22g đêm cùng ngày, Dưỡng được mọi người trong gia đình đưa đến công an xã Đông Cường đầu thú, sau đó, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nghi phạm này.Tại cơ quan công an, Dưỡng còn khai nhận trong người có một con dao và một khẩu súng điện mang theo phòng thân. Khi gây án xong, Dưỡng đã để con dao và khẩu súng điện ở giữa xe máy và bị rơi trên đoạn đường từ Thường Tín về đến Cầu Giẽ, không biết rơi tại địa điểm nào.Cơ quan công an cũng đã thu giữ được chiếc áo dính máu do Nguyễn Hữu Dưỡng mặc khi gây án. Hiện cơ quan điều tra, Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an Thái Bình hoàn tất các thủ tục di lý nghi phạm này về Hà Nội.Một lãnh đạo công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Dưỡng về hành vi giết người, cướp tài sản.Theo MINH QUANG (TTO)