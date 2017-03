Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ cướp taxi trốn vào rừng

Đến chiều tối 19-11, Đại tá Phạm Văn Soát - Trưởng Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) cho biết công an đã bắt thêm một nghi phạm trong vụ cướp taxi, trốn vào rừng Kon Tum. Hiện công an đang trên đường dẫn giải người này về trụ sở công an huyện để lấy lời khai.



Công an vẫn đang tiếp tục truy tìm một nghi phạm còn lại.

Với hai nghi phạm mà công an đã bắt giữ vào chiều 18-11 và sáng 19-11, công an đã xác định danh tính, đơn vị công tác và mục đích cướp taxi.



Nghi phạm Kim Hào Nam tại công an. Ảnh: Tr.Thu

Theo đó, người bị bắt tại đèo Lò Xo vào sáng 19-11 cơ quan điều tra xác định là Kim Hào Nam (26 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Người này thừa nhận cầm đầu nhóm cướp taxi.

Nam khai cả nhóm quen qua Facebook rồi hẹn gặp nhau tại thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) bàn cách cướp taxi. Sau khi đến tiệm tạp hóa mua dây dù, chiều 17-11, Nam cùng Vinh, Hội, Nghĩa đón taxi. Khi xe chạy khỏi Bảo Lộc khoảng 50 km, nhóm cướp đã siết cổ, khống chế tài xế cướp xe. "Taxi đến giữa đèo Lộc Bảo thì tôi ngồi đằng sau siết cổ lái xe taxi. Vinh và Hội đưa tài xế ra sau trói chân tay, kèm cặp còn Nghĩa lái xe", Nam khai.

Trong khi đó, Lương Tuấn Vinh (21 tuổi, ngụ phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM) khai nhận mình là lính nghĩa vụ quân sự, mới chuyển về một đơn vị ở tỉnh Bình Dương.

Vinh cho biết cả nhóm quen nhau qua Facebook. Ngày 15-11, anh ta trốn khỏi doanh trại từ Bình Dương lên Lâm Đồng thuê nhà nghỉ rong chơi. Đến 17-11, anh ta họp nhóm ở thị xã Bảo Lộc rồi bàn việc cướp taxi để rong chơi, sau đó tìm nơi bán xe.

Theo Đại tá Soát, qua xác minh, Vinh hiện là chiến sĩ bộ đội của một đơn vị đóng quân tại Bình Dương.

Như chúng tôi đã thông tin, rạng sáng 18-11, nhận tin một nhóm thanh niên cướp taxi, Trạm cảnh sát giao thông Ngọc Hồi lập chốt chặn trên đèo Lò Xo (huyện Đắk Glei).

Khi phát hiện taxi khả nghi, CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra thì tài xế tăng ga bỏ chạy. CSGT truy đuổi khoảng 3 km thì taxi này dừng lại. Bốn thanh niên trên xe bung cửa chạy vào rừng rậm bên đèo Lò Xo trốn thoát, bỏ lại hai giỏ xách có quân trang…

Huy động cả trăm cảnh sát, dân quân tự vệ, chó nghiệp vụ… đến chiều tối 18-11, công an bắt được Vinh. Tiếp tục lập chốt, truy tìm, đến sáng 19-11, công an bắt tiếp Nam khi người này lên đèo Lò Xo đón xe về Quảng Nam. Khi bị bắt, trong người Nam có một con dao. Tối 19-11, thêm môt người bị bắt.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục truy lùng người còn lại.