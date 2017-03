Lời khai ban đầu của nhóm cướp táo tợn

Nhóm cướp này bị tạm giữ để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”, “cô ý gây thương tích” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm cướp Sơn, Trúc, Luông, Phương (từ trái sang) tại cơ quan điều tra - Ảnh công an cung cấp

Bốn đối tượng tham gia trực tiếp vụ cướp táo tợn nói trên gồm Hồ Duy Trúc (tự Tuấn, người trực tiếp chặt tay), Nguyễn Hoàng Phương (tự Bò, cả hai 19 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú Q.Tân Phú), Trần Văn Luông (tự Đực, 24 tuổi, người cầm đầu) và Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, cả hai ngụ H.Bình Chánh).

Nhằm tăng độ hung ác để thực hiện các vụ cướp “máu lạnh”, nhóm cướp này khai nhận thường xuyên sử dụng “hàng đá” (ma túy tổng hợp) trước khi đi cướp để ra tay tàn độc và thay đổi nơi ở liên tục để tránh cơ quan công an theo dõi.

Ba đối tượng tiêu thụ tài sản gồm Hùng Bảo Anh (tự Dũng, 44 tuổi), Cao Danh Hưng (29 tuổi) và Đàm Văn Võ (22 tuổi, cả ba quê Nghệ An, tạm trú TP.HCM).

Theo hồ sơ, lúc 20g ngày 24-11, cả bốn đối tượng nói trên rảo xe máy đi “ăn bay” (Luông chở Trúc, Phương chở Sơn), phát hiện chị Thúy đi xe SH một mình trên cầu nên Luông bám theo cho Trúc ngồi sau vung dao dài khoảng 50cm chặt tay phải chị Thúy để chị mất tay lái nhằm cướp xe nhưng không thành.

Trong lúc chị Thúy ngã xe, cầm tay đứt gần lìa kêu cứu thì Phương chạy xe đến cho Sơn ngồi sau giật túi xách bỏ chạy. Sau đó cả nhóm gặp người đi đường đến can thiệp nên lên xe tẩu thoát và bị Công an Nhà Bè, Công an H.Bình Chánh và Công an Q.2 phối hợp bắt giữ ngay trong đêm tại khách sạn Song Linh (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết thời gian qua đã thực hiện 15 vụ cướp trên địa bàn TP.HCM (hai vụ tại cầu Phú Mỹ).

Hầu hết các vụ cướp trước đó, băng nhóm này lợi dụng địa điểm hoạt động toàn nơi ít người qua lại, đặc biệt là những chiếc cầu (ranh giới của nhiều quận, huyện, khó kiểm soát) để ra tay cướp giật. Nhóm này khai nhận sử dụng dao, mã tấu, đinh ba để đâm chém hoặc chặt tay bất ngờ từ những người điều khiển xe tay ga đắt tiền để cướp tài sản (chủ yếu là xe tay ga).

Khám xét tại nơi ở của bốn tên cướp táo tợn nói trên, cơ quan công an thu giữ nhiều vũ khí như dao, mã tấu, búa, đinh ba, roi điện và một khẩu rulo gồm chín viên đạn.

Ngoài ra công an cũng thu giữ tám xe tay ga của nạn nhân mà nhóm cướp thực trước đó. Liều lĩnh hơn, khi nhóm cướp này sử dụng cả xe tay ga cướp được để làm phương tiện tiếp tục đi cướp.

Vũ khi thu được của nhóm cướp Cây dao mà Trúc dùng chặt tay chị Thúy cướp tài sản trên cầu Phú Mỹ (Q.2)

Tại cơ quan điều tra, Anh, Hưng và Võ cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Tiếp tục khám xe nơi ở của những đối tượng tiêu thụ này, công an thu thêm một khẩu súng rulo tự chế cùng nhiều phụ tùng, máy móc “xẻ thịt” xe tay ga của nhóm cướp mang đến tiêu thụ.

Nhóm tiêu thụ xe gian Võ, Hưng, Anh (từ trái sang) tại cơ quan điều tra - Ảnh công an cung cấp

Hiện vụ việc được Công an Q.2 tiếp tục truy xét và mở rộng điều tra.

Theo SƠN BÌNH (TTO)