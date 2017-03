Lời khai bất ngờ của kẻ gây ra hàng loạt vụ đâm vùng kín nữ sinh

Điều đáng nói hung thủ tuy là một trí thức có công ăn việc làm ổn định, có bạn gái và nhân thân khá cơ bản nhưng lại có sở thích quái đản chỉ bởi muốn thực hiện như “phim đen” trên mạng.

Cuối cùng đối tượng đã bị bắt trong một lần gây ra liên tiếp 3 vụ tấn công người khác giữa ban ngày. Đối tượng là Trần Hữu Phúc (sinh năm 1991, ở số nhà 45 Lê Duẩn, TP Huế). Phúc đã tốt nghiệp trường Cao đẳng du lịch Huế. Hiện Phúc đang làm nhân viên lễ tân tại khách sạn B.D, trên đường Nguyễn Tri Phương, TP Huế.Trần Hữu Phúc sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em. Bố Phúc mất cách đây 8 năm nên một mình mẹ Phúc tần tảo chợ búa để nuôi 3 chị ăn học. Chị gái Phúc hiện đã lấy chồng còn 2 anh em Phúc đang ở với mẹ tại căn nhà nhỏ ở phường Phú Thuận (TP Huế). Theo chị T.T.V.H (chị gái của Phúc) cho biết, trước đây Phúc được biết đến là một người học rất giỏi.Suốt 12 năm học Phúc đều là học sinh suất sắc. Sau đó Phúc thi đỗ vào Khoa du lich (Đại học Huế). Suốt thời gian học ở đây Phúc cũng có kết quả học tập rất tốt và nhận được nhiều học bổng của trường. Tốt nghiệp Đại học, Phúc xin vào làm việc cho một công ty du lịch. Với vốn tiếng Anh nổi trội, Phúc được công ty cử làm hướng dẫn viên cho khách nước ngoài trong các tour du lịch từ TP Huế đến các tỉnh trong cả nước.Cách thời điểm bị bắt 10 ngày, Phúc nghỉ việc ở công ty cũ và xin vào làm lễ tân ở khách sạn BD trên đường Nguyễn Tri Phương (TP Huế). “Tuy nó lớn nhưng tính tình nó không khác gì con nít cả. Nó hay nói nhiều câu thiếu suy nghĩ nên lúc còn ở nhà thường bị tôi trách mắng. Bởi thế mà nó và tôi ít hợp tính với nhau. Tôi cũng không thể ngờ thằng Phúc lại có thể làm chuyện như vậy. Chắc nó đã bị áp lực trong công việc nên mới thành ra như thế chứ vốn dĩ trước đây nó hiền lành lắm, chưa từng gây gổ với ai. Trước đây vì học hành nhiều quá nên vào năm lớp 8, lớp 9 gì đó Phúc cũng có biểu hiện trầm cảm. Thấy thế gia đình tôi cũng đưa nó đi chữa trị và cũng đã hết. Không biết có phải nó bị áp lực mới thành ra như thế giống như hồi nhỏ không”, chị H. cho biết.Tiếp xúc với những người hàng xóm xung quanh, chúng tôi được biết, vì có tiếng học giỏi nên Phúc được nhiều người dân trong vùng nhờ dạy kèm cho con mình. Thời gian gần đây, không hiểu vì công việc bận rộn hay vì lý do gì mà Phúc ít dạy hơn bên cạnh đó còn có những biểu hiện bất thường như vừa chạy vừa hát rất to trên đường. Tại địa phương, Phúc cũng rất ít khi tiếp xúc trò chuyện với người xung quanh. Bình thường đi đâu về Phúc chỉ ở nhà hoặc đi chơi với những người bạn ở nơi khác.“Nó chỉ nghĩ việc làm này là trò chơi thôi chứ không lường trước được hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Thấy tính nó con nít mà có người yêu dễ thương, hiền lành nên lúc trò chuyện với người yêu Phúc tôi có hỏi con bé yêu thằng Phúc vì lý do gì thì nó nói rằng nó cũng không hiểu vì sao, thấy cảm tình nên yêu vậy thôi. Sau khi Phúc bị công an bắt, tối hôm đó, người yêu Phúc về ở lại nhà tôi đến sáng mới về. Khi Phúc được cơ quan công an cho gọi điện về nhà, gặp người yêu Phúc hỏi con bé rằng có chờ được nó không. Lúc đó con bé bảo bây giờ anh cứ lo cho bản thân anh đi đã chứ đừng có lo cho em. Tôi thấy cũng tội cho con bé lắm. Thằng Phúc bị bắt con bé cũng lo cho nó không kém gì gia đình tôi.Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận chính y là kẻ đã thực hiện 8 vụ đâm vào vùng kín nữ sinh xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Huế. Từ tháng 9-2014 đến nay, Phúc đã “lập thành tích bất hảo” với 8 vụ đâm vào vùng kín nữ sinh. Đặc biệt, các nữ sinh đều có dáng cao, ngoại hình dễ nhìn ở các trường Đại học Khoa học, Sư phạm Huế và mới đây nhất là nữ sinh lớp 11 trên địa bàn TP Huế. Cá biệt, chỉ trong ngày 30-11, Phúc đã thực hiện 3 vụ, vụ thứ nhất tại đường Trần Cao Vân, thứ hai ở đường Nguyễn Tri Phương đến vụ thứ ba tại đường Hùng Vương thì bị bắt. Dụng cụ mà Phúc dùng gây án là một thanh gỗ nhọn và một bút chì nhọn. Các trường hợp nữ sinh bị đâm, qua giám định pháp y, có trường hợp bị tổn thương: 4%, có trường hợp 1%.Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an TP.Huế cho biết, theo lời khai của Phúc, hành vi đâm vào vùng kín nữ sinh như trên là do Phúc học được từ các bộ phim người lớn của Nhật trên internet, sau đó bắt chước và làm theo. Phúc khai nhận thường xuyên lên mạng và biết ở Nhật có một trò chơi thu hút nhiều người xem do các bạn trẻ quay và chia sẻ, đó là có những thanh niên thường ẩn nấp ở những nơi vắng vẻ của các trường học, hay những con đường đi bộ… khi các nữ sinh đi ngang qua thì nhanh chóng lao ra đâm vào sau mông. Phúc thấy vui nên đã học và làm theo. Sau khi chơi nghịch đâm vào các vùng kín của thiếu nữ, thấy nạn nhân la hét thất thanh, thủ phạm lại nhanh chóng giấu mặt và cảm thấy thích thú. Theo Phúc khai tại cơ quan điều tra, đây chỉ là trò chơi mà cậu ta cảm thấy làm như vậy cho vui chứ không hề có bất kỳ động cơ nào.Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, Trần Hữu Phúc nghi phạm gây ra hàng loạt vụ dùng vật nhọn tấn công nữ sinh Huế vẫn tỏ ra tỉnh táo, khai báo rõ ràng, không có biểu hiện của bệnh lý. Khi các điều tra viên hỏi làm như vậy có sợ bị đi tù không, Phúc nói không sợ và chỉ hỏi trước khi đi tù có được gặp người thân không. Một điều đặc biệt là khi các điều tra viên hỏi hành động ấy có khiến Phúc sợ hãi hay hối hận không, đối tượng đã cho biết không thấy hối tiếc.“Có thể do hiểu biết còn nông cạn nên cậu ta làm vậy chỉ với mục đích thỏa mãn sự tinh nghịch của mình, chứ cũng không phải có ý đồ gì xấu. Cụ thể là những vật nhọn dùng để đâm vào vùng kín phụ nữ do Phúc tự chế chỉ là cây bút chì hay thanh gỗ được vót nhọn. Thêm nữa, sau khi gây ra các vụ tấn công phụ nữ, thấy chưa bị cơ quan điều tra tìm ra, cậu ta có suy nghĩ hành động của mình đã thắng cơ quan pháp luật nên tiếp tục ra tay để thách thức!”, một cán bộ Công an TP.Huế nhận định.Trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phúc và đang xem xét hành vi của Phúc có phạm tội cố ý gây thương tích. Hiện cơ quan công an TP Huế đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Minh Ngọc (ANTĐ)