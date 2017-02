Lời khai của đôi tình nhân giết người chôn xác 2 lần

Ngày 18-2-2017, được sự chấp thuận của Ban giám đốc Công an Lâm Đồng, PV Báo CATP.HCM theo chân Điều tra viên đến Trại tạm giam công an tỉnh, tiếp xúc trực tiếp với hung thủ Nguyễn Thành Đức cùng người tình Trần Thị Tuyết Hương trong trại giam.

Hung thủ Nguyễn Thành Đức

Để đảm bảo công tác điều tra, tránh thông cung, hung thủ Nguyễn Thành Đức và người tình Trần Thị Tuyết Hương được tách hai phòng riêng, mỗi phòng có 1 Điều tra viên làm việc, lấy lời khai.

Ấn tượng của chúng tôi khi trông thấy cặp đôi này là họ khá bình thản. Hương còn có vẻ lạnh lùng, bình thản hơn Đức. Đức cho biết, hiện tâm trạng anh ta “thoải mái”. “Nói ra được em thấy nhẹ nhàng hơn”. Hương cho biết “không thoải mái”, bởi “nhớ con”.

- PV: Tại sao Hương không ly dị với Hành rồi đến với Đức một cách đàng hoàng mà lại phải giết Hành?

+ Đức: Em có nói với Hương mấy lần, nhưng Hương nói từ từ…

+ Hương: Tại em còn thương anh Hành

- Thương chồng! Tại sao khi Đức sát hại Hành, bị can không tố cáo?

+ Hương: Vì anh Đức không cho. Em cũng sợ bị công an bắt, lộ ra mọi chuyện xấu hổ với gia đình, bạn bè...

- Bị can yêu cùng lúc 2 người à?

+ Hương: (im lặng)

- Bị can thương ai hơn?

+ Hương: Chồng em.

- Đến giờ bị can có ân hận vì những việc làm của mình không?

Cả Đức và Hương đều nói “có”. Tuy nhiên, thái độ của Hương vẫn thản nhiên đến đáng sợ, chẳng tỏ vẻ gì là ân hận, day dứt cả. Trong khi đó, Đức có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Hương khai với cơ quan điều tra, lúc Đức sát hại anh Hành, Hương đang ngủ. Sau tiếng hét của anh Hành “mày mơ ngủ hả Đức?”, đồng thời thấy anh Hành ngồi bật dậy, nấc lên mấy tiếng rồi gục xuống, Hương mới biết sự việc. Hương nói Đức sang gọi người đàn ông có chòi rẫy gần chòi rẫy của vợ chồng Hương sang cứu chồng, nhưng Đức không chịu.

Trần Thị Tuyết Hương

Hương cho biết, khi anh Hành chưa bị sát hại, công việc hàng ngày của Hương là chăm con, bán hàng online (quần áo) và nấu cơm cho chồng. Hương thừa nhận được chồng cưng chiều, vợ chồng chẳng mấy khi to tiếng. Hành chưa từng đánh vợ, điều duy nhất khiến Hương không hài lòng ở chồng là việc anh Hành hay nhậu.

Hương là con thứ trong gia đình có 5 anh chị em. Đức có vợ, 2 con, ly thân hơn một năm nay, cả hai con ở với mẹ, Đức sống cùng gia đình. Nạn nhân Hành là con trai thứ trong gia đình có 3 anh em trai, cha mẹ đều đã mất.

Điều trùng hợp ngày Nguyễn Thành Đức bị công an bắt cũng là ngày sinh nhật của anh Hành. Ngày 18-2-2017 là ngày cưới của cháu gái anh Hành. Chuyện đau buồn của Hành diễn ra khiến ngày vui của cháu gái không được trọn vẹn.

Kinh tế vợ chồng Hương thuộc diện “có của ăn của để”. Ngoài căn nhà khá khang trang ở P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, cả hai có rẫy cà phê ở xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm (hiện trường chính vụ án), cho thu nhập bình quân trên dưới 200 triệu đồng/năm. Anh Hành còn mở xưởng mua bán, sửa chữa cơ khí, điện lạnh. Việc vườn rẫy chủ yếu thuê mướn, đến mùa hái cà phê, anh Hành mới vào ở canh, Hương bế con theo.

Trong khi đó, Đức không có tài sản gì ngoài chiếc xe gắn máy hiệu wave. Chiếc xe này hung thủ dùng chở thi thể nạn nhân đi chôn lần thứ 2 hòng che giấu tội ác, hiện đã bị cơ quan điều tra thu giữ làm tang vật vụ án.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 16-2, ngay sau khi hoàn tất các công tác bắt khẩn cấp 2 đối tượng, khám nghiệm hiện trường… để phục vụ công tác điều tra, ông báo cáo vụ án với Thượng tướng – Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương và nhận chỉ đạo, cần nhanh chóng làm rõ vụ án, họp án rút kinh nghiệm.

Khác với những thông tin các báo đã đăng, rằng cơ quan công an trước đó làm việc với Đức nhiều lần. Thực tế, để “hạ gục” hung thủ, tránh “bứt dây động rừng”, cơ quan điều tra cử trinh sát đeo bám đối tượng Đức, khi có đủ chứng cứ về việc Đức có quan hệ ngoài luồng với Hương, là kẻ trực tiếp ra tay sát hại nạn nhân, 15 giờ ngày 15-2, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp với đối tượng Nguyễn Thành Đức khi y vừa rời hiện trường một vụ đá gà về.

Hiện trường nơi Đức chôn xác anh Hành

Sau gần 2 tháng cơ quan công an điều tra chuyên án, nghi vấn anh Hành bị mưu sát, Đức bị công an “hỏi thăm” lần đầu tiên cũng là lúc y bị bắt không kịp trở tay. Trước lúc bắt Đức, công an đã thu được nhiều tài liệu chứng cứ vững chắc, như: chiếc bao tải đựng mùng, quần áo dính máu của nạn nhân, xác định các vị trí hiện trường chính đối tượng Đức gây án, hố chôn xác nạn nhân trong chòi rẫy nhà Hương...

Bị “tấn công” bằng những câu hỏi, lập luận sắc bén, Hương khai ra Đức. Sau nhiều giờ quanh co chối tội, trước những bằng chứng rõ ràng, Đức cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án được làm sáng tỏ minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, trí tuệ của lực lượng tham gia phá án.

Đại tá Phạm Hồng Tuấn – Trưởng phòng PC45 Công an Lâm Đồng, cho biết: Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác định động cơ gây án chính thức của hung thủ. Do sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ lấy điện thoại của nạn nhân nên bị khởi tố về 2 tội danh giết người, cướp tài sản. Hành vi của hung thủ Đức tương đối rõ.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò tham gia của bị can Hương trong vụ án để có hình thức xử lý đúng người, đúng tội. Hương chỉ chứng kiến, làm theo hướng dẫn của Đức trong việc mưu sát anh Hành hay cùng tham gia và là đồng phạm, việc này, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ chứng minh.

Có ý kiến cho rằng, Đức sát hại nạn nhân Hành không hẳn vì muốn chiếm đoạt Hương – vợ anh Hành mà còn nhắm đến tài sản của đôi vợ chồng này.

Đức có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng. Sau khoảng thời gian bị bắt tạm giam và được bảo lãnh tại ngoại vào tháng 1-2017, ngày 17-2-2017, lẽ ra Đức phải đi thụ án về tội danh trộm cắp tài sản (điện thoại), bản án do TAND huyện Di Linh tuyên phạt Đức 6 tháng tù giam.

