Lời khai của kẻ sát hại cô giáo mầm non

(PLO)- Ngày 5-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi, trú xóm 4B xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) về tội giết người.