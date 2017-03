Lời khai của kẻ sát hại rồi hãm hiếp chủ nợ

Ngày 17/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lấy lời khai của Trần Đức Minh (19 tuổi, quê Quảng Trị , trú tại TT. Long Hải, huyện Long Điền) về hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo ông Phạm Đăng Đông, tối 14/10, con dâu của ông là Trần Thị Diễm Kiều (28 tuổi, trú TT. Long Hải) đắt xe máy ra ngoài, nhắn rằng đi lấy tiền. Tuy nhiên đến khuya cùng ngày gia đình ông không thấy chị Kiều về, gọi điện cũng không được nên đổ đi tìm. Nhưng suốt cả đêm những người trong gia đình ông Đông tìm nhiều nơi nhưng vô vọng.



Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nơi hung thủ giấu xác nạn nhân.

Cuộc tìm kiếm kéo dài đến sáng ngày 16/10, thì mọi người hoảng hốt phát hiện thi thể của chị Kiều trong tư thế nằm sấp, không quần, áo vén lên ngực tại một lùm cây ở khu Xóm Lá (khu phố Hải Tân, TT. Long Hải). Ngay sau đó gia đình ông Đông đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Qua điều tra, cơ quan công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nạn nhân bị siết cổ dẫn đến tử vong. Sau khi giết chết nạn nhân, kẻ gây án thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp xe máy và cùng một số tài sản khác. Nhà của chị Kiều cách nơi nạn nhân tử vong khoảng 500 m.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo Phòng PC45 kết hợp công an huyện Long Điền nhanh chóng điều tra, truy bắt hung thủ. Vì vậy, ngay trong ngày, sau khi ra soát các đối tượng nghi vấn, lực lượng trinh sát nhanh chóng xác định Trần Đức Minh là ghi can số 1 của vụ án.

Qua xác minh, công an biết được, Minh có bạn gái tên Sang (29 tuổi, quê Thanh Hóa, tiếp viên quán cà phê tại TT.Long Hải). Ngay lập tức các trinh sát tiếp cận nơi trọ nhưng Minh đã nhanh chóng lẩn trốn. Tuy nhiên khám xét nơi ở của cô gái này, công an phát hiện 2 chiếc nhẫn được cho là của chị Kiều.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an biết được Minh có chú ruột ở xã Quảng Trị (Đạ Tẻn, tỉnh Lâm Đồng) nên rất có thể đối tượng đã lẩn trốn trên đó. Lãnh đạo Phòng PC45 đã tung một tổ trinh lên đường tới xã Quảng Trị để truy tìm dấu vết nghi can. Đúng như đoán, tối cùng ngày lực lượng trinh sát phát hiện Minh đang ở trong nhà nên bao bây bắt gọn. Ngay sau đó, Minh được di lý về công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để lấy lời khai.

Vẻ mặt bình thản, ánh mắt lạnh lùng, Trần Đức Minh khai nhận, vì có máu đỏ đen nên thường đánh lô đề chị Kiều ghi. Sau một thời gian Minh còn nợ của chủ đề 700.000 đồng. Nhiều lần Minh bị chị Kiều gọi điện đòi nợ và hăm dạo sẽ “xử” nếu không trả tiền. Vì vậy Minh nảy sinh ý định giết người để xù tiền.



Trần Đức Minh.

Theo kế hoạch, tối 14/10, Minh chủ động gọi điện thoại bảo chị Kiều một quán cà phê ở TT. Long Hải (huyện Long Điền) để trả tiền nợ. Đến 21h cùng ngày chị Kiều chạy xe máy tới nơi hẹn để gặp Minh. Chị Kiều đi đến qua một đoạn đường vắng người thì gặp Minh.

Vì có ý định sát hại chủ nợ, Minh liền lao vào túm tóc vật chị Kiều xuống đất rồi dùng tay siết cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó Minh lấy 2,3 triệu đồng, 2 nhẫn, một vòng đeo tay vàng của nạn nhân cho vào túi. Sợ người đi đường phát hiện, Minh kéo thi thể vào bụi cây gần đó nhằm phi tang. Nhưng khi này hắn nổi cơn dục vọng lên đã thực hiện hành vi đồi bại.

Hiếp dâm xác chết xong, Minh giấu xe máy của mình vào bụi cây, lấy xe máy của chị Kiều đem đến bỏ tại một khu vườn ở TT.Long Hải rồi về phòng trọ của bạn gái ngủ qua đêm. Tại đây, Minh đưa cho em gái của Sang hai chiếc nhẫn vàng.

Đến tối ngày hôm sau Minh quay lại hiện trường kéo xác nạn nhân vào một gốc cây cách vị trí gây án khoảng 150m để phi tang, đồng thời đưa chiếc xe máy cướp được vào khu rừng thuộc thị trấn Long Hải cất giấu.

Rạng sáng ngày 16/10, kẻ sát nhân đón xe đến nhà chú ở xã Quảng Trị (huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) lẫn trốn thì bị công an bắt giữ.



