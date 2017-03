Lời khai của nghi can giết ‘tình địch’ vì bị ‘cắm sừng’

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bảnh (50 tuổi, ngụ khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 6-7, nghe tiếng la hét kêu cứu của một người đàn ông tại căn nhà thuộc khu phố Bình Khánh thì mọi người tức tốc chạy qua. Đến nơi, họ hoảng hốt phát hiện ông HT (46 tuổi, ngụ khu phố Bình Khánh) nằm bất động bên vũng máu, gần đó bà PTM (46 tuổi) có nhiều vết thương, người bê bết máu.



Nghi can đang bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: Vũ Hội

Ngay sau đó, Công an thị xã Tân Uyên kết hợp CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường để điều tra. Nghi can được xác định là Nguyễn Văn Bảnh (chồng bà M.), hàng xóm cách nhà ông T. chỉ vài trăm mét.

Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc được cho do Bảnh ghen tuông vợ với người hàng xóm. Thấy vợ mình sang nhà hàng xóm nên Bảnh đã âm thầm bám theo và dùng dao tấn công hai người rồi nhanh chóng bỏ trốn.



Sau nhiều ngày lẩn trốn, Bảnh đã đến trụ sở Công an tỉnh Cà Mau đầu thú về hành vi trên. Tại đây, Bảnh bước đầu khai nhận trước khi gây án Bảnh giả vờ đi làm nhưng sau đó đã quay trở về nhà. Khi đó Bảnh thấy vợ sang nhà ông T. chơi và hai người này ngồi ôm nhau. Quá tức giận, Bảnh đã dùng dao tấn công vào ngực người hàng xóm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Bảnh dùng dao tấn công vợ khiến bà M. bị thương nặng. Sau khi gây án, Bảnh ra Bến xe tỉnh Bình Dương bắt xe về Cà Mau để thắp hương cho cha mẹ rồi tới cơ quan công an đầu thú.

Tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã di lý Bảnh từ Cà Mau về Bình Dương để phục vụ điều tra.