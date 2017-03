Lời khai của người chồng sát hại vợ rồi đưa về Tiền Giang mai táng

Như đã đưa tin, ngày 4-7, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nghĩa (44 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Giang (42 tuổi, là vợ Nghĩa).

Theo cơ quan điều tra, hai vợ chồng Nghĩa từ quê lên TP.HCM làm nghề mổ heo và được chủ lò mổ cho thuê căn nhà không số trên đường Đào Sư Tích (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) để ở cùng hai con và mẹ.

Hằng ngày, hai vợ chồng làm việc từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng tại lò mổ.



Nghĩa khai đã sát hại vợ sau đó xóa dấu vết nhằm tạo hiện trường một vụ tự tử. Ảnh công an cung cấp

Tối 30-6, Nghĩa đi nhậu về rồi đi ngủ. Khoảng 1 giờ 20 sáng, bà Giang sau khi chuẩn bị đồ nghề để hai vợ chồng đến lò mổ thì vào phòng gọi chồng dậy đi làm.

Tuy nhiên, Nghĩa không chịu dậy, hai người đã nảy sinh cãi vã. Nghĩa tức giận tấn công vợ bằng dao khiến chị vợ bị ngất xỉu. Thay vì đưa vợ đi cấp cứu, Nghĩa ôm vợ bỏ vào thùng nước trong nhà vệ sinh khiến nạn nhân ngạt nước, tử vong.

Sau đó, Nghĩa làm sạch hiện trường rồi đến lò mổ như không có chuyện gì xảy ra. Người ở lò mổ hỏi vợ đâu thì Nghĩa nói vợ mệt, xin nghỉ một bữa.

Đến gần sáng, khi người con học lớp 9 dậy phát hiện mẹ trong nhà vệ sinh nên đã gọi điện thoại kêu cha về. Nghĩa trở về, ôm thi thể vợ ra ngoài và nói vợ tự tử, xin được tổ chức đám ma.

Việc tổ chức ma chay không thực hiện được do chủ nhà trọ không đồng ý. Nghĩa bèn thuê xe chở thi thể vợ về quê ở xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

Tuy nhiên, khi Nghĩa đến UBND xã để khai tử thì bị nghi ngờ và sau đó thì công an vào cuộc điều tra.

Ngày 1-7, Công an huyện Nhà Bè cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường; trong tối cùng ngày, công an cũng phối hợp khám nghiệm tử thi.



Công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân sau khi nhận được thông tin về vụ giết người. Ảnh: Nguyễn Tân

Qua đấu tranh khai thác, dù Nghĩa quanh co chối tội nhưng dưới những bằng chứng không thể chối cãi, người đàn ông 44 tuổi đã cúi đầu nhận tội.

Nghĩa khai nhận đã có bồ ở bên ngoài, cuộc sống hai vợ chồng lâu nay nảy sinh nhiều mâu thuẫn do túng thiếu, trong lúc nóng giận đã ra tay sát hại vợ.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa nhiều lần khóc lóc tỏ ra hối hận và mong muốn được về quê tổ chức tang ma cho vợ.