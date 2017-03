Lời khai của người ngáo đá khống chế bé gái 18 tháng tuổi

Liên quan đến vụ việc, một bé gái 18 tháng tuổi bị thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” dùng mảnh thủy tinh khống chế nhiều giờ vào 16 giờ 40 ngày 5-6 tại thôn Lẻ (Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự Tạ Văn Vỹ (trú tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảnh, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi “đe dọa giết người”.

Tại cơ quan điều tra, Vỹ khai nhận, do nghi ngờ bị một số người đuổi đánh, hoảng sợ nên Vỹ đã chạy vào nhà anh Thảo (tại thôn Lẻ, thị trấn Lai Cách) và khống chế cháu bé sau đó chạy lên tầng 2 của gia đình này. Theo Vỹ, trước khi xảy ra sự việc trên, Vỹ đã sử dụng ma túy.



Nam thanh niên ngáo đá Tạ Văn Vỹ.

Theo lời kể của người trong gia đình cháu bé, vào khoảng 16 giờ 40 ngày 5/6, một thanh niên còn trẻ bất ngờ vào nhà anh Vũ Xuân Thảo (SN1986, trú tại thôn Lẻ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Thời điểm Vỹ vào nhà, trong nhà có chị Loan (SN 1993) và cháu Vũ Tâm Như (18 tháng tuổi). Bất ngờ, Vỹ đã bế cháu Như chạy lên lan can tầng 2 của gia đình, dùng miếng thủy tinh khống chế cháu bé và yêu cầu gia đình gọi công an đến. Rất may, lực lượng công an huyện Cẩm Giàng kịp thời có mặt và dùng các biện pháp nghiệp vụ vận động Vỹ trao trả bé Như nên không có điều đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, Pháp luật TPHCM đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ ngày 5-6, công an huyện Cẩm Giang nhận được thông tin, một nam thanh niên bất ngờ lẻn vào nhà anh Vũ Xuân Thảo (SN 1986, trú tại thôn Lẻ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Tại đây, đối tượng đã bắt giữ bé gái 18 tháng tuổi (con anh Thảo) sau đó ôm lên tầng 2 của tòa nhà và dùng mảnh sành khống chế.

Ngay khi nhận được thông tin, công an huyện Cẩm Giàng đã triển khai các lực lượng phong tỏa hiện trường, tiếp cận, vận động và thuyết phục đối tượng. Đến 18 giờ 30 ngày 5-6, lực lượng công an huyện Cẩm Giàng đã vận động được đối tượng trao trả cháu bé . Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Tạ Văn Vỹ (SN 1987) ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Vụ việc đang điều tra làm rõ.