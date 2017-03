Lời khai của người phụ nữ bịt mặt bắt cóc trẻ em tống tiền

Với chiêu trò đó, Liễu đã mất tích cùng với bé, khiến dư luận bức xúc lo lắng.

Vũ Thị Thúy Liễu kẻ bịt mặt bắc cóc bé gái tống tiền bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CTV

Mẹ cháu Hằng là chị Phạm Thị Duyên (31 tuổi) kể lại vào chiều ngày 12-12, cháu Hằng có sang nhà cô ruột tên là Hoa ở xã Hữu Hòa (Thanh Trì) chơi và ngủ lại nhà. Ngày hôm sau (13-12) khoảng 10 giờ sáng, cháu Nguyễn Thị Thanh Hằng cùng cháu Đào Bá Uy (9 tuổi) là con ruột chị Hoa ra nhà văn hóa thôn Hữu Trung chơi.

Khoảng 30 phút sau, khi cháu Hằng và Uy đang chơi ở nhà văn hóa thì bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ đi xe máy dừng lại, mặt bịt kín tới dụ dỗ cháu bé ăn kem rồi bế cháu Hằng lên xe lao đi. Lúc này thấy Hằng bị người lạ đưa đi, cháu Uy đã kéo cháu Hằng lại nhưng bị người phụ nữ bịt mặt đánh vào nói rằng đưa đi ăn kem. Thấy người phụ nữ dữ tợn nên cháu Uy đã chạy về kể lại với mẹ. Sau đó mọi người cùng ra đi tìm nhưng không thấy quay lại.

Xét thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, có thể gây hoang mang trong dư luận, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSĐT, Công an Hà Nội và Công an huyện Thanh Trì cùng gia đình phối hợp tìm kiếm cháu bé, đồng thời tung các mũi trinh sát, điều tra truy bắt người phụ nữ bịt mặt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khuya ngày 14-12, Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội đã bất ngờ ập vào bắt giữ Vũ Thị Thúy Liễu ở căn nhà số 45, ngõ 100, tổ 15, phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) và giải cứu cháu Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Cháu Hằng được các chiến sĩ công an đưa về trụ sở an toàn. Ảnh: CTV

Sáng ngày 15-12, tại cơ quan Công an huyện Thanh Trì, Vũ Thị Thúy Liễu (44 tuổi) khai ngụ ở Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội) hiện tạm trú tại phòng 404, tòa nhà Hemisco (Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Do khó khăn về kinh tế nên Liễu đã lên kế hoạch bắt cóc trẻ em để tống tiền.

9 giờ ngày 13-12, Liễu tìm đến nhà một người thân để mượn xe nói chở hàng quần áo đi chợ nhưng không đi mà chạy xe đến khu vực nhà văn hóa thôn Hữu Trung thì thấy cháu Hằng đang chơi cùng bạn. Lúc này Liễu nảy sinh ý định bắt cóc để kiếm tiền chuộc. Với chiêu dụ dỗ đưa đi ăn kem, Liễu đã bế cháu Hằng lên xe chạy một mạch về nhà chị Đỗ Thị Tuyết (SN 1986), ngụ ở Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội).

Khi biết được thông tin về gia đình từ bé Hằng kể lại, ngay lập tức Liễu gửi Hằng lại ở nhà chị Tuyết, đồng thời trả xe máy đã mượn, bắt xe ôm đến Tả Thanh Oai để lắng nghe động thái từ phía gia đình nạn nhân. Tuy nhiên Liễu không xác định được gia đình nạn nhân chính xác ở đâu. Bất ngờ vào đêm ngày 14-12, chị Tuyết thấy một mẩu giấy trên bàn học với nội dung: “Ông bà muốn biết tin của con gái, thì hãy gọi vào số máy 01683422195. Ông bà không được nói cho ai biết nếu không hậu quả sẽ khôn lường”.

Từ mẩu giấy này, công an đã lần ra manh mối và khi đang chuẩn bị lên kế hoạch tống tiền gia đình chị Phạm Thị Duyên (mẹ của cháu Hằng) với số tiền 30 triệu đồng thì Liễu bị công an ập tới bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật chứng liên quan đến vụ án. Rạng sáng ngày (15-12) cháu Hằng đã được đưa về nhà trong niềm vui vỡ òa của gia đình nạn nhân.