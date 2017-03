Lời khai của tài xế kéo lê thai phụ khiến thai nhi chết trong bụng mẹ

Chị Ngà trước đó bị xe 38N-4706 tông, kéo lê hàng chục mét khiến chị bị thương nặng, thai nhi 27 tuần tuổi bị hỏng.

Cùng ngày, Công an TP Hà Tĩnh đã lấy lời khai của Trần Thi Vĩ (trú TP Hà Tĩnh), người điều khiển chiếc xe gây tai nạn. Tài xế Vĩ khai: Đêm 4-10, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (nơi Vĩ làm việc) tổ chức tiếp khách. Sau khi đưa lãnh đạo công ty và khách về, Vĩ lái xe rồi tông vào một xe máy. Do hoảng loạn, tài xế này đạp nhầm chân thắng sang chân ga khiến chiếc xe tiếp tục tông vào xe máy của chị Ngà. Khi đã kéo lê nạn nhân hơn 30 m, Vĩ dừng xe xuống quan sát, tưởng chị Ngà đã chết nên lái xe chạy đi. Sau đó người này quay lại hiện trường để nghe ngóng tình hình thì bị người dân phát hiện nên tiếp tục nhấn ga bỏ chạy… Thủ phạm ra đầu thú khi chiếc xe gây tai nạn bị công an phát hiện nằm trong gara của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

ĐẮC LAM