Lời khai hai nghi can TQ lừa 58 kg vàng giả

Liên quan vụ tiệm vàng Ngọc Phát (phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai) dính bẫy 58 kg vàng giả, chiều 4-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bàn giao hai nghi can gồm Ye TianJin (31 tuổi) và Ye Guorong (42 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 3-12, tại huyện Trảng Bàng, tổ tuần tra Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện ô tô 51F-373.88 chạy về cửa khẩu Mộc Bài (huyện Gò Dầu, Tây Ninh) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lập tức lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, bắt giữ hai người.

Ye TianJin và Ye Guorong cùng tang vật. Ảnh: CTV

Tại cơ quan điều tra, Ye TianJin và Ye Guorong khai nhận: Cả hai đang trên đường trốn sang Campuchia. Trong đêm 2-12, sau khi bán được số vàng cám giả cho tiệm vàng Ngọc Phát (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), Ye TianJin và Ye Guorong được chia 8.800 USD 2 triệu đồng, 2.250 NDT. Hai nghi can cùng với ba người Trung Quốc khác tìm cách trốn khỏi Việt Nam.

Trên đường qua Campuchia, hai người bị bắt, còn ba người còn lại trong nhóm đã trốn khỏi Việt Nam.

cùng ngày 4-12, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cho biết hiện C45 đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo này.

Trước đó, sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, căn cứ hình ảnh camera tại tiệm vàng Ngọc Phát và lời khai nhân chứng, nữ phiên dịch cho nhóm này đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra nhóm đối tượng lừa đảo này để truy bắt các nghi can còn lại. Cũng theo vị này, đây là vụ người nước ngoài lừa đảo vàng giả lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai.

Như đã thông tin, sáng 2-12, năm người Trung Quốc đi ô tô đến tiệm vàng Ngọc Phát trên đường Phan Đình Phùng (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Hai người ở ngoài xe để cảnh giới, ba người còn lại đem 58 kg vàng cám để bán. Do đã hai lần mua vàng của nhóm người Trung Quốc này nên chủ tiệm vàng nhận số vàng trên và thử một túi vàng do các đối tượng đưa thì thấy là vàng thật nên đồng ý mua giá 10 tỉ đồng. Khi nhóm này rời đi khoảng ít phút, chủ tiệm vàng đã kiểm tra số vàng còn lại thì phát hiện chỉ là bột vàng giả nên trình báo công an.