Lời khai hung thủ phi tang xác bạn xuống bể nước ngầm

Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hải Dương đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can với Lê Văn Doanh (21 tuổi, ở huyện Gia Lộc) về hành vi Giết người. Ít ngày trước đó, Doanh được xác định là nghi can sát hại người bạn thân của mình - Nguyễn Văn Vui (25 tuổi, ở huyện Thanh Hà, Hải Dương).