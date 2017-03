Lời khai kẻ sát hại dã man người tình trên giường ngủ

Thấy nạn nhân gượng dậy kêu cứu, Thắng lấy sợi dây dù siết cổ bà Quý cho đến chết. Trước khi bỏ trốn, Thắng lục ví lấy gần 4 triệu đồng và chiếc điện thoại di động của nạn nhân.

Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Trần Đình Thắng (SN 1952, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản.



Đối tượng Trần Đình Thắng.

Như đã đưa tin, rạng sáng ngày 12/6, tại căn nhà 5 tầng trong ngách nhỏ ở phố Chợ Khâm Thiên (phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là bà Vũ Thị Quý (SN 1958). Hung thủ Trần Đình Thắng bị cơ quan công an bắt giữ chiều cùng ngày khi đang lẩn trốn ở Hưng Yên.

Theo cơ quan điều tra, sáng 12/6, người nhà phát hiện bà Quý nằm chết trong phòng ngủ đã báo cơ quan công an. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân chết trong tư thế nằm nghiêng ở mép đệm trong phòng ngủ tầng 2, mặt quay vào tường. Vùng đầu có nhiều vết thương do vật cứng gây ra và chảy nhiều máu. Cổ nạn nhân có vết lằn màu tím do bị dây dù thít chặt. Gần phía cửa ra vào phòng ngủ, cơ quan điều tra phát hiện có một chiếc búa đinh dính máu và sợi dây dù đã cũ.

Từ thông tin của người nhà nạn nhân, cảnh sát nắm được, năm 2006, bà Quý quyết định chung sống với người tình là Trần Đình Thắng, người đã ly thân với vợ. Gần đây, giữa bà Quý và Thắng thường xảy ra mâu thuẫn. Hai người thường cãi vã nhau vào ban đêm.

Đêm 11/6, người nhà nghe tiếng bà Quý và Thắng cãi nhau, kèm đó là những âm thanh ồn ào phát ra từ phòng ngủ của 2 người này. Nghĩ rằng hai người lại cãi nhau như mọi khi nên không ai quan tâm. Sáng 12/6, khi phát hiện bà Quý đã chết, người nhà bà Quý tìm Thắng nhưng Thắng đã biến mất cùng với chiếc điện thoại di động của bà Quý. Chiếc ví đựng tiền của bà Quý cũng bị lục tung, vứt lăn lóc trên chiếc đệm dính đầy máu.

Qua những thông tin trên, cơ quan điều tra xác định hung thủ chính là Trần Đình Thắng. 16h ngày 12/6, Thắng bị bắt giữ khi đang ngồi trong một quán nước gần Bệnh viện mắt ở TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trong người Thắng vẫn còn chiếc điện thoại di động của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Thắng khai nhận, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với bà Quý, tối 11/6, hai người đã xảy ra cãi chửi nhau. Giận người tình, Thắng vớ chiếc búa đinh đập nhiều nhát vào đầu bà Quý trong khi bà này đang nằm trên đệm ở phòng ngủ. Thấy nạn nhân gượng dậy kêu cứu, Thắng lấy sợi dây dù siết cổ bà Quý cho đến chết.

Thắng khai, do cần tiền để bỏ trốn nên sau khi gây án đã lấy tiền và chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Thời gian Thắng gây án khoảng 0h30 rạng sáng 12/6, lúc đó mọi người xung quanh đã ngủ say.

Theo cơ quan điều tra, Thắng từng có 2 tiền án tội Cướp tài sản và 3 tiền sự trộm cắp tài sản.

