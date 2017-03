Lời khai kẻ sát nhân vụ án rúng động vùng biên

Theo lời khai các đối tượng, căn nguyên của vụ trọng án bắt đầu từ việc Hồ Văn Thành thua bạc và nợ nần. Cụ thể đầu tháng 3/2013, Thành do thua bạc đã cầm cố xe máy của bố vợ mà không có tiền chuộc lại. Thành tìm đến Công và được biết Hồ Văn Nguyên ở Savanakhet có một khẩu súng AK.

Ngày 21/3, các hung thủ và Hồ Văn Thao (SN 1964, anh trai Nguyên) đi vào rừng. Thao ngỡ cả nhóm đi săn thú và bẫy rùa nên mang theo dao và 2 con chó. Cả nhóm còn chuẩn bị kỹ lưỡng lương thực thực phẩm, đảm bảo có thể đi rừng dài ngày. Công và Thành tìm đến nhà Nguyên và cả 3 nhất trí mang súng vào rừng tìm các phu trầm để khống chế, đòi tiền chuộc. Tuy nhiên ngay từ ban đầu ý định của nhóm hung thủ đã không chỉ là thực hiện hành vi tống tiền, mà đi kèm với đó, sẽ ra tay giết người hòng bịt đầu mối.

Trong suốt quá trình gây án, nhóm thủ ác luôn phân công tỉ mỉ, có tổ chức.

Khoảng 10h ngày 22/3, các hung thủ đi đến khe Tà Lụi (bản Tà Poọng, Savanakhet) thì nghe tiếng đào đất. Thao được phân công ở lại giữ hành lý còn Nguyên, Công, Thành đi xuống khe phát hiện anh Nguyễn Thanh Liêm (SN 1967), Hoàng Lê Dũng (SN 1984) và anh Trần Minh Tuấn (SN 1989, cùng trú Quảng Trạch, Quảng Bình) đang đào trầm.

Lập tức, Nguyên dùng súng đe dọa để 2 tên còn lại khống chế cướp tài sản và trói các phu trầm vào gốc cây. Trong lúc nhóm hung hung thủ vào lán trại lục soát, các phu trầm đã may mắn cởi được dây trói và trốn thoát.

Những kẻ thủ ác chuẩn bị đối mặt với bản án nghiêm khắc nhất, xác đáng với hành vi phạm tội của mình.

Rạng sáng 24/3 sau khi lần lượt hạ sát 5 phu trầm xấu số bên bờ suối ở Tà Poọng, 3 kẻ thủ ác đã chia nhau lục tung cánh rừng nhằm tìm bắt bằng được anh Đỗ Văn Hiền (người đã may mắn tự cởi trói và trốn thoát được - PV), nhưng không tìm thấy.

Trước đó chúng chôn cả 5 phu trầm vào cái hố do Công sai Thành dùng dao đào.

Trưa 24/3, trong lúc cả bọn đang ngồi uống rượu cùng Thao và một thợ rừng khác thì bất ngờ gặp anh Hiền đi ngang qua. Công, Thành, Nguyên lập tức đuổi bắt anh Hiền với ý định giết người bịt đầu mối hoàn toàn.

Nhưng một lần nữa, anh Hiền đã may mắn thoát nạn, và góp công không nhỏ trong việc vạch mặt hành vi hung ác của nhóm sát thủ với cơ quan chức năng.

Truy tố 4 tội danh

Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tóm gọn nhóm nghi phạm gây ra vụ giết người tập thể kinh hoàng. Những kết quả điều tra sau đó đã vạch mặt tội trạng của các đối tượng.

Nỗi mất mát, đau thương tại gia đình 5 phu trầm bị sát hại chưa biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.

Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ công an) giám định nguyên nhân cái chết của 5 phu trầm. Kết quả cho thấy các nạn nhân đều tử vong do chấn thương sọ não với cơ chế hình thành thương tích do vật tày gây nên.

Ngày 6/1/2014, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất bản cáo trạng dài 11 trang giấy A4, trong đó truy tố 2 hung thủ Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành với 4 tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, và Sử dụng trái phép vú khí quân dụng.

Cáo trạng kết luận hung thủ đã vi phạm điểm a (giết nhiều người), e (giết người mà trước đó phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng), g (để che giấu tội phạm khác), i (thực hiện tội phạm một cách man rợ) và điểm o (có tổ chức) của điều 93, Bộ luật Hình sự.

Đây là những điểm tăng nặng để dẫn đến khung hình phạt cao nhất cho những kẻ sát nhân.

Pháp luật cũng quy định người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì có thể bị xử phạt ở mức án cao nhất, là loại trừ ra khỏi đời sống xã hội.