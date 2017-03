Lời khai kinh hoàng của nghịch tử giết hại cha mẹ

Sau khi sát hại cha mẹ mình là ông Lưu Văn Dơi (SN 1962) và bà Nguyễn Thị Gái vào rạng sáng ngày 24/6, Lưu Văn Thắng (SN 1986) đã bỏ trốn.



Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, cả hai nạn nhân đã bị đâm chết bởi nhiều vết dao trên người, gây tử vong.

Nghịch tử sát hại cha mẹ tại cơ quan công an.



Ngay sau đó Thắng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn. Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Theo lời khai của Thắng, vào khoảng 23 giờ ngày 23/6, hắn sang nhà bố mẹ hỏi xin tiền trả nợ. Bị bố mẹ mắng và không cho tiền, đuổi hắn về khiến Thắng ôm nỗi bực tức.



Về tới nhà, nỗi bực bội trong người Thắng mỗi lúc một lớn thêm. Thắng đã nảy sinh ý định sát hại hai vị sinh thành.



Hắn cầm dao quay sang nhà bố mẹ khi ông bà Dơi đã khóa cổng đi ngủ. Không từ bỏ ý định, Thắng trèo tường vào trong nhà.



Thấy cửa nhà không khóa, hắn lẻn vào trong, đi vào phòng ngủ của bố mẹ, đứng nép gần cầu thang. Nghe thấy tiếng động, ông Dơi tỉnh dậy, đi ra cửa, vừa nhìn thấy con trai, ông bị Thắng cầm dao xông tới.



Người cha cố giằng dao trên tay Thắng nhưng không được. Hắn dùng dao đâm vào bụng ông Dơi trong khi nạn nhân vẫn cố giằng co với Thắng để lấy con dao.



Lúc đó, bà Gái cũng tỉnh dậy, vừa hô hoán vừa lao vào giằng dao của Thắng thì cũng bị con trai đâm nhiều nhát. Sau khi bị bất tỉnh ít phút, vừa tỉnh dậy, ông Dơi lại bị Thắng tiếp tục dùng dao đâm đến chết.



Nghe thấy tiếng động ở nhà trên, chị Lưu Thị Nhã, chị gái Thắng lao đến chứng kiến cảnh mẹ đang giằng co dao với em trai.



Lúc này, con dao trên tay Thắng văng ra, chị Nhã vội cầm dao ném dao ra ngoài sân nhưng Thắng vẫn cố lao ra nhặt và quay lại đâm bà Gái đến chết.



Sau khi gây án, Thắng chạy về nhà rửa sạch máu trên người, thay quần áo rồi bỏ trốn sang nhà một người bạn gần đó.



Đến rạng sáng cùng ngày, khi đang chuẩn bị bỏ trốn, hắn bị Công an bắt giữ.





