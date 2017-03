Lời khai kinh hoàng của sát thủ chém chết bốn người thân

Không còn sự hoang mang, sợ hãi như khi đến Công an huyện Thanh Hà đầu thú, tại trụ sở Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương, Quý khá điềm tĩnh. Khi vừa về đến Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương, Quý hỏi các điều tra viên rằng bố, mẹ của Quý còn sống không? Và suốt từ thời điểm xảy ra vụ án đến lúc này, Quý không một lần rơi lệ... Quý khai thực hiện vụ án do tức bố mẹ đẻ định mang bán Quý từ khi chỉ có 4-5 tuổi...





Người dân đến viếng bốn nạn nhân trong vụ thảm án kinh hoàng.

Chiều 3/8, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Duy Quý (21 tuổi, trú tại thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, Thanh Hà) về hành vi giết người. Quý là đối tượng gây ra vụ thảm án kinh hoàng, tại thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng (Thanh Hà) vào tối 2/8, làm 4 người thân trong gia đình tử vong.

Vào thời điểm này, tâm lý của Quý đang có những diễn biến rất bất thường nên việc tiếp xúc của chúng tôi với Quý chưa thể thực hiện được. Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Trường Quyền, cán bộ Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương, người trực tiếp lấy lời khai của Quý, bước đầu xác định: Phạm Duy Quý là con thứ hai trong gia đình. Trên Quý còn có một chị gái nhưng người chị này đã đi lấy chồng xa (Thái Bình) nên thường ngày chỉ có Quý ở nhà cùng với bố, mẹ đẻ.



Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Quý thi đỗ vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hưng Yên, có chi nhánh tại Hải Dương. Quý theo học tại trường được khoảng hơn một năm thì bắt đầu chểnh mảng việc học hành và có những biểu hiện bất thường về tâm thần nên gia đình cho về nhà. Bố Quý, ông Phạm Duy Tuấn, là Trưởng ban Chỉ huy Quân sự xã Phượng Hoàng còn mẹ Quý, chị Nguyễn Thị Thơm (45 tuổi) đều là những người hiền lành, chất phác. “Giàu con út, khó con út” hơn nữa Quý lại là cậu quý tử nối dõi tông đường nên cậu ta vì thế cũng được bố mẹ nuông chiều hơn…



Sau khi nghỉ học, Quý ở nhà. Mặc dù đã là người đàn ông sức dài, vai rộng nhưng Quý chẳng chịu chí thú làm ăn, toàn bộ chi phí sinh hoạt vẫn đều do gia đình chu cấp. Thường ngày, Quý luôn bỏ nhà đi chơi game online nên bị gia đình, đặc biệt là mẹ nhiều lần nhắc nhở. Cũng vì thường xuyên chơi điện tử nên Quý có những biểu hiện rất khác thường…



Theo một cán bộ y tá của xã Ngoại Đàm, là bạn thân của mẹ Quý, thì Quý có biểu hiện tâm thần từ khoảng hơn một năm nay. Người bạn này đã nhiều lần khuyên đưa Quý đi chữa bệnh tại bệnh viện ở Gia Lộc (Hải Dương), một trung tâm chăm sóc và điều trị cho những người mắc bệnh tâm thần nhưng gia đình vẫn chủ quan, cho Quý ở nhà. Đáng chú ý là gia đình còn tự ý mua thuốc về điều trị cho Quý tại nhà. Phải chăng việc điều trị không triệt để, không đúng cách của gia đình Quý là nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án thương tâm trên?



Không còn sự hoang mang, sợ hãi như khi đến Công an huyện Thanh Hà đầu thú vào tối 2/8, tại trụ sở Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương, Quý khá điềm tĩnh. Khi vừa về đến Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương, Quý hỏi các điều tra viên rằng bố, mẹ của Quý còn sống không?



Và suốt từ thời điểm xảy ra vụ án đến lúc này, Quý không một lần rơi lệ dù anh ta nói rằng ân hận về những hành động tội ác của mình. Theo lời khai ban đầu của Quý tại Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương thì Quý có ý định giết bố, mẹ đẻ của Quý từ khoảng 5-6 ngày, trước thời điểm vụ trọng án xảy ra. Nguyên nhân theo lời khai của Quý là do tức bố mẹ đẻ định mang bán Quý từ khi chỉ có 4-5 tuổi...



Quý nghe được câu chuyện này từ những lời đồn thổi của những người trong làng. Và theo suy nghĩ của Quý thì như vậy nghĩa là họ không yêu thương Quý. Thay vì việc phải hỏi bố, mẹ rằng những thông tin đó có đúng sự thật hay không thì Quý lại ôm hận trong lòng. Mà đau đớn thay lại là những người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng Quý cho đến ngày hôm nay. Vậy là với suy nghĩ lầm lạc của một đứa con bất hiếu, kẻ thủ ác đó đã ấp ủ ý nghĩ phải sát hại bố, mẹ bằng mọi cách. Ý nghĩ đó ngày một lớn dần…



Trước thời điểm xảy ra vụ án này một thời gian, Quý đã mài một thanh sắt nhọn, bằng một chiếc đũa để giết mẹ đẻ Quý nhưng đối tượng này chưa có cơ hội thực hiện được. Sau đó, Quý giấu chiếc đũa sắt này ở bậu cửa sổ nơi Quý nằm ngủ.



Theo lời khai của Quý tại Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương thì Quý nghiện game online từ khi còn là học sinh cấp ba. Quý thường chơi game đột kích với những trò bạo lực trên mạng Internet… Cũng vì nghiện game mà việc học hành của cậu ta vì thế rất chểnh mảng. Bố và mẹ Quý nhiều lần nhắc nhở nhưng đối tượng này vẫn chứng nào tật nấy. Quý có thể ngồi cả ngày lẫn đêm trên mạng Interrnet mà không cần phải ăn uống. Ngày 2-8, Quý đi ra khỏi nhà từ khá sớm. Cũng như mọi khi, Quý đi chơi thông buổi trưa không về nhà, mặc cho mẹ Quý gọi điện thoại hàng chục lần, Quý cũng không nghe và bắt máy. Khoảng 18h30 cùng ngày, Quý mới về nhà. Quá tức giận trước đứa con ngỗ ngược, chị Thơm mắng Quý khiến anh ta vô cùng tức giận. Theo lời của Quý thì vì mẹ mắng to khiến Quý xấu hổ với cả làng…



Lại sẵn việc Quý đang muốn giết bố, mẹ vì nghi ngờ những người này đã bán Quý từ khi anh ta còn là đứa trẻ nên Quý quyết định hành động. Khoảng 19h ngày 2/8, vào thời điểm đó, bố Quý đang ngồi nấu cơm trong bếp, lưng quay ra ngoài cửa.



Quý mon men đến gần rồi lấy con dao để ở cạnh đó, đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Ông Tuấn không kịp phản ứng, sau nhiều nhát chém của cậu con trai đã ngã lăn ra sàn bếp. Lúc này, Quý biết mẹ đang ở trong nhà tắm nên đạp cửa xông vào. Cũng như hành động điên rồ mà anh ta đã thực hiện với người cha, Quý cứ nhằm vào mẹ mà chém…



Khi thấy bà Nguyễn Thị Thơm nằm bất tỉnh ở sàn nhà tắm, Quý vác dao đi rửa. Trong lúc đang đứng ở ngoài sân, Quý nhìn thấy bà nội là cụ Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1932, đang đứng ở trước hiên nhà (nhà Quý và bà nội ở gần nhau) thì đối tượng này tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào bà nội.



Không dừng lại ở đó, Quý tiếp tục lao sang nhà người chị con nhà bác ruột, chị Phạm Thị Hằng, 27 tuổi, khi chị này đang ở trong nhà tắm. Quý đập vỡ một mảng cửa, sau đó thò tay vào mở chốt rồi dùng dao điên loạn cướp đi mạng sống của chị Hằng. Sau khi gây án, Quý đi về nhà. Trong lúc rửa dao, đối tượng này phát hiện bố đẻ Quý vẫn đang thoi thóp trên nền bếp, hắn tiếp tục ra tay sát hại. Cả 4 người đều bị Quý chém chết một cách dã man.



Sau khi gây án, Quý mang theo con dao là phương tiện gây án đến cơ quan Công an đầu thú. Trên đường đi, Quý bị ngã xe nên con dao, tang vật vụ án bị rơi ra đường.

Khi được hỏi vì sao lại ra tay sát hại bà nội và người chị con nhà bác ruột, và vì sao sau khi gây án, Quý lại đến cơ quan Công an đầu thú? Lúc này, Quý trả lời rất lưu loát, giết người là phạm tội, có trốn thì cũng bị Công an bắt. Quý ra tay sát hại bà nội và chị Hằng vì cho rằng những người này trước đây cũng đồng tình với bố, mẹ Quý, bán Quý cho người khác… Và hằng ngày, mỗi khi Quý đi chơi điện tử thì bà nội và chị Hằng đều hùa vào với bố, mẹ Quý để mắng anh ta.

Đây là một tội ác kinh hoàng. Điều đáng suy ngẫm, kẻ phạm tội là người từng mê muội vì chơi game, có dấu hiệu tâm thần, giết hại người thân một cách lạnh lùng đến ghê sợ. Hắn sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng đây còn là bài học đắt giá đối với những kẻ lười biếng nghiện game đến mức dễ dẫn đến tâm thần.



