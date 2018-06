Lời khai nam thanh niên giết người yêu phân xác ở Gò Vấp

Ngày 4-6, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và Công an huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh điều tra truy xét vụ án mạng xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp.





Vụ việc khiến những người dân khu vực bàng hoàng, sửng sốt. Ảnh Nguyễn Tân.

Liên quan đến vụ án mạng, công an bắt khẩn cấp đối với Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai). Nạn nhân được xác định là Đ.Y.N (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) là người yêu của Hiếu.

Qua đấu tranh ban đầu, Hiếu khai có quan hệ tình cảm với chị N. Thời gian gần đây cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cự cãi. Nguyên nhân là do Hiếu ghen tuông.

Ngày 31-5, sau khi cãi vã, Hiếu đã ra tay giết hại người yêu tại căn phòng trọ trong hẻm 146 đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp).



Sau khi giết hại người yêu, nam thanh niên đã giấu xác trong phòng trọ rồi phân thành nhiều phần phi tang.

Ngày 4-6, khi kẻ này mang một số phần thi thể xuống phi tang ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thì bị công an huyện Gò Dầu phát hiện, bắt giữ.

Công an quận Gò Vấp sau đó phối hợp với công an huyện Gò Dầu vào cuộc điều tra truy xét. Cảnh sát phá cửa căn nhà trọ trong hẻm 146, qua khám nghiệm phát hiện một số phần thi thể và một số vật chứng có liên quan đến vụ án mạng này.