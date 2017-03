Lời khai rợn gáy của kẻ giết 4 người ở Lào Cai

Bộ Công an khen lực lượng phá án Ngày 6-9, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Lào Cai về việc điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản nói trên. Bộ Công an đánh giá đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu, tâm lý lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Trong thời gian ngắn, các lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ, khắc phục mọi khó khăn để phá án. Thượng tướng Tô Lâm biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai, đồng thời yêu cầu sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật. Cùng ngày, giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho ban chuyên án.