Lời khai rợn người của hung thủ giết em, hiếp chị

Sau khi bị quần chúng nhân dân bắt giữ giao nộp cho cơ quan công an, nghi phạm gây ra vụ trọng án kinh hoàng ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vào chiều ngày 29-7 khai tên là Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội). Hoài đã có vợ và 1 con.



Đặng Trần Hoàng đã thú nhận những hành vi tội ác tại cơ quan công an



Tại cơ quan công an, Hoài đã thú nhận hắn là hung thủ gây ra vụ giết người, hiếp dâm chấn động dư luận trên. Hoài khai, ngày 29-7, sau khi đi ăn cỗ cưới ở Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội) xong, hắn đã không về nhà ngay mà đi lang thang lên thị xã Sơn Tây chơi.







Chiếc xe Air Blade của Đặng Trần Hoàng trước cửa nhà của nạn nhân



Thấy trong nhà chỉ có 2 bé gái (là 2 chị em cháu Khuất T. H., SN 2004, và cháu Khuất T. Q. gần 4 tuổi), Hoài liền vào nhà, đe dọa cả 2 cháu với ý đồ hiếp dâm bé gái lớn. Để thực hiện bằng được hành vi đồi bại với người chị, Hoài đã không ghê tay, chém người em nhiều nhát, trong đó có nhát trúng cổ. Ra tay man rợ với bé gái 4 tuổi xong, Hoài thực hiện hành vi thú tính, hiếp dâm bé gái mới 8 tuổi.





Chưa kịp tẩu thoát thì bố con người bác của 2 cháu Q. và H. ở kế bên phát hiện sự bất thường đã vào nhà. Khi người bác là anh Khuất Duy Phương (40 tuổi) vào nhà, Hoài dù chưa kịp mặc quần áo, liền lao ra, nhằm đầu anh Phương để chém, rồi vơ vội chiếc áo màu cam bỏ chạy thục mạng.



Tuy nhiên, không lâu sau đó, Đặng Trần Hoài đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ và giao cho lực lượng công an. Giải thích về con dao gây án, Hoài cho biết, trên đường đi hắn đã ghé hàng bán ổi bên đường gần xã Cổ Đông, mua ổi rồi tiện thể lấy trộm luôn con dao để mang theo người.



Công an Thị xã Sơn Tây, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã khám nghiệm tử thi, ghi lời khai của các nhân chứng và nghi phạm gây án.



Cùng ngày 29-7, cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người", "Hiếp dâm trẻ em" để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, cháu Khuất T. K. đã được an táng. Còn cháu Khuất T. H. sau khi được đưa về Bệnh viện nhi Trung ương trong chiều 29-7 để cấp cứu đã được chuyển sang Bệnh viện phụ sản Hà Nội.



Theo các bác sĩ, cháu H. bị rách tầng sinh môn, chảy máu nhưng đã được can thiệp, xử lý. Hiện sức khỏe cháu H. đã ổn định song tinh thần vô cùng hoảng loạn. Bố của cháu H. đang ở bên con cũng khóc liên tục vì quá đau buồn.





Khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, khi đến địa phận thôn Triệu Đông (xã Cổ Đông), đi ngang qua một cửa hàng chuyên bán và sửa bình thuốc trừ sâu (là nhà của gia đình anh Khuất Văn Hiền, 31 tuổi, và chị Khuất Thị Thủy, 29 tuổi), thì thấy 2 bé gái còn nhỏ ở nhà. Bất giác, lúc này trong đầu Hoài nảy sinh ý định đồi bại nên hắn cho dừng chiếc xe máy Honda AirBlade màu đỏ đen trước cửa rồi giả vờ vào hỏi mua hàng để nghe ngóng.