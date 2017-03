Lời khai rợn tóc gáy của thiếu phụ 9X giết bà bầu 8 tháng

Đêm 22/10, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Hung thủ sau khi ra tay sát hại nạn nhân đang mang bầu 8 tháng bằng 95 nhát đâm, đã kéo xác nạn nhân xuống mương nước, tháo 2 chiếc nhẫn và đôi bông tai để tạo hiện trường giả là vụ giết người cướp tài sản.

Hơn 20 giờ truy tìm hung thủ

Hồ Nhật Linh được dẫn giải vào trại giam

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993), trú tại tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị nhiều vết đâm ở vùng đầu, mặt và tay, chết dưới mương khô thuộc khu vực đồi 95, thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch. Hai chỉ vàng, đôi khuyên tai và chiếc điện thoại di động (theo lời của người nhà nạn nhân khai báo) không còn trên người nạn nhân.

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Công an nhận định đối tượng gây án từ 1 đến 2 tên, trong đó có nữ giới tham gia. Giữa đối tượng gây án và nạn nhân có khả năng có quan hệ thân quen, hung khí sử dụng là dạng hung khí sắc.

Nhận định ban đầu của Ban chuyên án với 2 giả thiết, thứ nhất do mâu thuẫn ghen tuông tình ái, thứ hai có thể do nợ nần tiền bạc trong buôn bán làm ăn. Cuộc đấu trí căng thẳng giữa các điều tra viên: Trung tá Nguyễn Xuân Hùng, Thiếu tá Phạm Xuân Thìn, Đại úy Trương Tiến Dũng (ĐTV- PC45) và Trung tá Lê Hữu Thịnh (Công an huyện Bố Trạch)… lần lượt diễn ra với các đối tượng nghi vấn được triệu tập, gọi hỏi.

“Trong các mối quan hệ của nạn nhân nổi lên có một người tên là Hồ Nhật Linh (SN 1993, ở xã Đại Trạch), thường trú ở tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Bởi, Linh và Ngô Sỹ Hùng (chồng của nạn nhân) có quan hệ yêu đương, nhưng sau đó Hùng xây dựng gia đình với nạn nhân. Cơ quan công an tập trung đấu tranh các mâu thuẫn đối với Hồ Nhật Linh nhưng đối tượng tìm nhiều cách quanh co, không khai báo” - Thượng tá Phạm Xuân Trường – Phó trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an tỉnh cho biết.

Hung khí gây án của Hồ Nhật Linh

Sau hơn 1 ngày đêm tập trung đấu tranh, đến 0h ngày 24/10, với những chứng cứ không thể chối cãi, Hồ Nhật Linh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Gương mặt lạnh lùng, không hề tỏ vẻ sợ hãi, Linh rành rọt khai nhận từng hành vi phạm tội của mình trước mỗi câu hỏi mà các điều tra viên đưa ra.

Tên sát thủ mà trong 2 ngày qua, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xôn xao, đoán già, đoán non ắt hẳn “hắn” phải ghê gớm lắm giờ ngồi trước mặt phóng viên: đó là một khuôn mặt non nớt, yếu ớt, nhưng toát ra điều gì đó sắc lạnh. Một người hàng xóm cho hay: “Linh là cô gái chơi bời. Có một lần Linh lấy trộm 2.000 USD của bố để lấy tiền tiêu xài. Ban đầu bố của Linh nghi vợ mình lấy trộm tiền nên đã đánh bà vợ một trận thừa sống thiếu chết. Không những không can ngăn và đứng ra nhận lỗi mà Linh còn cổ vũ... bố đánh mẹ”.

Nói về đứa con của mình, ông Hồ Minh Tý nói: “Cháu thường rất ít nói chuyện với ai, tính tình cũng rất khó hiểu và dường như mắc bệnh trầm cảm vậy”.

Lời khai kẻ sát nhân

Nhà của Linh khi cơ quan điều tra khám xét đã có hàng trăm người đến tò mò theo dõi

Theo lời khai của Linh, trước đây giữa Linh và nạn nhân Nhung đã có mâu thuẫn: "Cách đây 3 năm tôi đã tát Nhung một lần, vì giữa tôi và Nhung không thích nhau trong cuộc sống đời thường nên từ đó tôi đã có lòng căm ghét".

Linh kể lại sự việc xảy ra: Trước đó khoảng 1 tuần tôi mua một sim điện thoại, sau đó tìm số điện thoại của Nhung. Tôi nhắn tin và xưng là Tường Vi, bởi vì trước đây tôi biết Nhung và Tường Vi là bạn thân của nhau đã lâu không gặp, nội dung: "Tối ngày 22/10, qua quán cafê Trung Nguyên". Khoảng 20h Linh đến quán cà phê Trung Nguyên gặp Nhung.

Tại đây Linh mượn điện thoại và bảo Nhung chở đi bằng xe máy. Nhung đồng ý, trong lúc đi đường Linh tháo pin và tắt nguồn máy điện thoại của Nhung bỏ vào túi. Khi đến phía Đông trường THPT số 1 Bố Trạch thì Nhung dừng lại, đòi quay về. Tuy nhiên, Linh không quay lại mà điều khiển xe máy chạy nhanh theo hướng trạm chắn đường tàu thuộc tiểu khu 4, thị trấn Hoàn Lão, lên vườn bạch đàn thuộc đồi 95, thôn Đại Nam 4, xã Đại Trạch, thì dừng xe.

Tại đây Linh dùng chiếc đục thợ mộc của gia đình đã chuẩn bị trước đó kẹp ở yếm xe máy, đâm 2 nhát vào lưng Nhung. Nạn nhân quỳ xuống van xin và kêu cứu. Linh lạnh lùng đâm vào đầu làm Nhung ngã xuống đường. Lúc này nạn nhân vẫn còn kêu cứu, Linh đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, gáy, vai, ngực và 2 tay đến khi Nhung không kêu la nữa.

Sau đó Linh tháo 2 nhẫn kim loại màu vàng và 1 chiếc bông tai bỏ vào túi quần rồi nắm vào thân cây tràm hoa vàng cạnh đó trèo lên đường, để chiếc đục ở yếm xe rồi quay xe chạy về nhà Trần Mạnh Tuấn (người yêu của Linh) ở tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão và rửa tay và nói với Tuấn là bị tai nạn.

Tiếp đến Linh về nhà để chiếc đục vào hộp đồ mộc của bố, đi vào nhà thay quần áo, lúc vào phòng tắm thay quần áo thì bị bố mắng đi đâu về muộn, Linh giả vờ vào phòng tắm lấy chiếc điện thoại mà Linh cướp được của Nhung ra cho bố xem và nói: có người cần cắm lấy 200 nghìn đồng, bố có đồng ý không? Bố Linh nói chỉ còn 150 ngàn. Cuối cùng Linh đi nấu cháo cho con ăn, rồi đi ngủ.

Sáng ngày 23/10, Linh lấy 2 chiếc nhẫn và điện thoại di động cướp được gói vào 1 chiếc bỉm trẻ em, bọc thêm túi ni lon phía ngoài, giấu vào thùng dựng rác của gia đình ở dưới bếp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Nhật Linh (SN1993), ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo Trần Tuấn (ANTĐ)