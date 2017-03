“Lỗi” tại cán bộ nội cần (?!)

Ai lại về huyện từ sáng, chớm trưa mới trở lại đơn vị. Dù đồng chí cán bộ nội cần trình bày, huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ - lý do rất chính đáng, song đồng chí chỉ huy vẫn bực. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay đến ngày công an thị trấn phải gửi báo cáo tình hình công tác tuần về huyện. Báo cáo phải soạn thảo trên máy vi tính, phải in ra. Và phần việc này vốn lâu nay được giao cho cán bộ nội cần. Báo cáo có nội dung mật, không thể ra ngoài cửa hàng máy tính thuê gõ. Thế là tiến độ nộp bị chậm. Công an thị trấn bị chỉ huy công an huyện phê bình.

Tìm hiểu ra được biết, công an thị trấn trên không thiếu máy vi tính. Ngoài cái máy cũ đơn vị mua từ lâu, mới đây, CATP còn trang bị cho dàn máy vi tính mới, hệ điều hành tương đối hiện đại. Thế nhưng từ ngày nhận máy tính về, người sử dụng duy nhất chỉ có đồng chí cán bộ nội cần. Chỉ huy đơn vị, cả trưởng và phó đều không “thạo” món này. Có thời điểm, cả tuần, dàn máy tính mới tinh được phủ vải che cho đỡ bụi. Máy tính không thiếu, chỉ thiếu người… biết sử dụng.



Trang bị máy vi tính cho công an cơ sở là chủ trương vừa được CATP Hà Nội triển khai cách đây vài tháng. Chủ trương này không chỉ hữu ích cho những đơn vị còn khó khăn về cơ sở vật chất, mà còn tạo cơ hội, phương tiện để các đơn vị cơ sở, từ chỉ huy đến các chiến sỹ tiếp cận, học hỏi, nắm bắt kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong hoàn cảnh hiện nay, giúp công an cơ sở vừa phục vụ công tác chiến đấu, vừa nghiên cứu, quản lý hồ sơ, tài liệu. Và cũng không ngẫu nhiên mà một trong những tiêu chí CATP đặt ra trong công tác bổ nhiệm cán bộ, là chỉ huy đơn vị phải có chứng chỉ về tin học, ngoại ngữ.



Câu chuyện về sự bực mình của đồng chí chỉ huy công an thị trấn nọ phản ánh một thực tế không hề hiếm gặp ở nhiều đơn vị hiện nay, là ngay cả chỉ huy đơn vị cũng thờ ơ, thậm chí “yếu” về công nghệ thông tin. Nên chăng, có sự kiểm tra việc sử dụng các máy vi tính được trang bị đối với công an cơ sở, để tránh tình trạng những thiết bị mới, tiện ích lại chỉ để làm cảnh. Một mục tiêu nữa qua công tác kiểm tra, cũng để đánh giá kiến thức, năng lực về công nghệ thông tin của cấp cơ sở.



Theo Minh Hà (ANTĐ)