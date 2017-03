Lời trăng trối cuối cùng của nữ sinh bị tung clip sex

Đám tang của em N.T.A.T. (15 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) có khá đông người đến viếng. Trong ngôi nhà nhỏ, người thân không ai kìm nổi nước mắt khi nhìn di ảnh T., thiếu nữ ngoan hiền chỉ vì một phút nghĩ quẫn đã ra đi mãi mãi.

Tại đám tang, còn có ba mẹ của Phạm Tấn Lộc - người đang bị Công an huyện Cẩm Mỹ tạm giữ để điều tra về hành vi tung clip sex giữa Lộc và T.



Hình ảnh mặn nồng của nữ sinh và bạn trai. Bên dưới là clip sex được tung lên mạng



Chị H. người làm cho gia đình T. kể lại:“Tôi đang trông quán thì nghe tiếng T. hét nên chạy vào xem có chuyện gì thì phát hiện T. đang ở trong nhà vệ sinh. Lúc này xung quanh bốc mùi thuốc cỏ nồng nặc còn T. mặt mũi bất thần; cạnh chỗ T. là chai thuốc diệt cỏ. Tôi vội gọi dì V. (mẹ T.) đến...”

Bà V. rưng rưng nước mắt khi được hỏi về con gái: “Lúc phát hiện T. bị nạn, tôi đưa cháu đi cấp cứu từ Bệnh viện Suối Cát lên Bệnh viện Long Khánh rồi qua Bệnh viện Biên Hòa. Thậm chí đưa cháu lên tới Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu, trả về. “Còn nước còn tát” nhưng sau 3 ngày chữa trị vẫn không cứu được con”.

Theo bà V, gia đình biết T. và Lộc quen nhau từ Tết năm ngoái. Do T. còn bé, lại đang đi học, gia đình ra sức ngăn cản nhưng càng ngăn thì hai đứa càng “dính” lấy nhau. Thời điểm trường tổ chức đi chơi T. xin tiền đóng nhưng rồi không đi mà cùng Lộc đi chơi; gia đình phải đi tìm đưa T. về.

“Con gái tôi rất ngoan hiền nhưng do dính vào yêu đương nên học hành giảm sút. Sau đó, nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè... cháu chăm lo học hành trở lại. T. vừa thi lên lớp 10 đang chờ kết quả. Gia đình có khuyên chia tay Lộc để chuyên tâm học hành và cháu đã nghe theo. Ai ngờ Lộc lại nhẫn tâm tung clip gì đó lên mạng, để rồi xảy ra chuyện đau lòng…”- bà V. trào nước mắt

“Cả hai gia đình đều biết chuyện bọn trẻ yêu nhau nhưng không ngờ chúng ăn “trái cấm” rồi còn quay clip lại để giờ ra nông nỗi này”- ông L. (cha T.) nói.



Người thân đang lo tổ chức đám tang cho nữ sinh. Ảnh: Zing.vn

Nghe lời cha mẹ T. đòi chia tay Lộc nhưng Lộc không đồng ý. Từ đó Lộc thường kiếm cớ bắt nạt, ép thúc T. và cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Cũng theo nhà T. thì trưa ngày 17/6 họ có thấy T. và Lộc lớn tiếng cãi nhau nhưng nghĩ đó là chuyện con trẻ trong lúc bồng bột. Cho đến khi họ phát hiện con gái uống thuốc cỏ tự tử trong nhà vệ sinh thì mọi việc đã muộn màng.

Theo gia đình T. sau 3 ngày chạy chữa, biết mình không qua khỏi, T. có hỏi mượn mẹ chiếc điện thoại để ghi âm những lời nói cuối. Nội dung cũng hé lộ nguyên nhân em uống thuốc quyên sinh.

Đoạn ghi âm dài hơn 1 phút, trong đó lời T. nói đứt quãng:“Con xin lỗi ba mẹ. Vì Lộc mà con phải chết. Khi con chết, xin ba hãy chôn con đằng sau nhà. Con muốn ở gần gia đình”.

Không chỉ cha mẹ T. đau đớn vì mất con mà cha mẹ Lộc cũng không kém phần xót xa. Ông Phạm Tấn Lai - ba của Lộc cho biết, vừa đau, vừa xấu hổ vì chuyện con trai mình làm… tuy nhiên họ vẫn đến nhà bà V phụ giúp lo đám tang của T.

Còn theo công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, đơn vị này đang vào cuộc điều tra có hay không hành vi giao cấu với trẻ em của Lộc (do T. mới 15 tuổi). Ngoài ra, cơ quan công an cũng điều tra nguyên nhân T. tự tử có phải xuất phát từ clip ân ái bị tung lên mạng hay không?