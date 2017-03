Long An: Bắt kẻ nhậu say đâm công an

Trước đó, vào tối 25-1 ( nhằm ngày 30 Tết) Phương nhậu say về nhà rồi cầm mã tấu, dao phay la lối gây mất trật tự khu vực, đồng thời đe dọa những ai đến can ngăn. Nhận tin báo, anh Lê Tiền Phong, công an xã Tân Đông cùng dân phòng có mặt giải quyết. Phương không chấp hành và dùng dao đâm trúng mặt và ngực anh Phong gây thương tích.